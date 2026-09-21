21.09.2026 | 21:54

Президентът Йотова блокирана в Бостън

Причината са спрени полети по Източното крайбрежие на САЩ

резидентът Илияна Йотова е блокирана на летището в Бостън и не може да излети за Ню Йорк, където ще представя България на Общото събрание на ООН, съобщи първи „Стандарт“. Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) спря полетите на оживените летища на Източното крайбрежие в Ню Йорк, Филаделфия и Бостън в понеделник, заявявайки, че оптичен кабел е бил случайно прерязан на строителна площадка в Ню Джърси. Йотова пътува с граждански полет.

Издадени са забрани за наземни полети на летище „Джон Ф. Кенеди“ и летищата „Ла Гуардия“, както и на летище в Тетерборо, Ню Джърси, тъй като 130 световни лидери и десетки министри пристигат в Ню Йорк за годишната среща на високо ниво на Общото събрание на ООН, съобщи CBC News.

Администраторът на FAA Брайън Бедфорд заяви пред репортери, че резервна оптична линия е била случайно прекъсната от строителен екип в Ню Джърси, което е довело до значително съкращаване на полетите. Администраторът на FAA Брайън Бедфорд заяви пред репортери, че резервна оптична линия е била случайно прекъсната от строителен екип в Ню Джърси, което е довело до значително съкращаване на полетите.

Той каза, че нова писта ще заработи скоро. Не е ясно кога ще бъдат премахнати наземните спирачки на летищата в района на Ню Йорк.

FlightAware, сайт за проследяване на полети, съобщи, че над 600 полета на летищата в Нюарк и Филаделфия, или повече от 20%, са били забавени. И двете летища се обслужват от радарния контрол на приближаването на терминала във Филаделфия. Нюарк е основен хъб на United Airlines, докато Филаделфия е хъб на American Airlines.

Проблемът е принудил и редица полети да бъдат пренасочени към други летища. ‌Саътът за проследяване на полети Flightradar24 съобщи, че полетите в Нюарк са закъснели средно със 112 минути.

През май 2025 г. съоръжението, което насочва въздушния трафик към и от летище Нюарк, претърпя серия от значителни прекъсвания в комуникациите.

FAA заяви, че миналата година прекъсване на телекомуникациите е повлияло на комуникациите и радарните дисплеи на ​Philadelphia TRACON.

Миналата година Конгресът одобри 12,5 милиарда щатски долара за справяне с остарялата система за контрол на въздушното движение и за увеличаване на наемането на диспечери след десетилетия оплаквания от задръствания по летищата и закъснения на полети, както и от редица технологични проблеми през последните години.