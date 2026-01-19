Президентът ще направи извънредно обръщение на фона на слухове за оставка

Днес, в 19:00 ч., държавният глава Румен Радев ще направи извънредно обръщение към българския народ, съобщиха от прессекретариата на президента.

Засега не е ясно за какво ще говори държавният глава, но изявлението му идва на фона на спекулации, че ще подаде оставка, за да се включи в предстоящите избори.

Засега парламентарните политици подхождат предпазливо към новината за предстоящото изявление. „Защо да е проблем? Това е демокрацията. Това е нормалната политическа ситуация – да има проекти с идеи“, коментира председателят на парламента Рая Назарян от ГЕРБ преди началото на днешната парламентарна правна комисия. „Да скача в тигана, да видим какво ще излезе. Ще влезе една партия, ще изпаднат две“, добави съпартиецът ѝ Бранимир Балачев.

„Така ли е направил, завалията?“, през смях каза Хамид Хамид от ДПС пред журналистите. Александър Рашев от ИТН отказа да предполага за какво е изявлението, но каза, че президентът трябва да спазва безпристрастна позиция, и заяви, че в миналото Румен Радев се намесвал в работата на законодателната власт. Юлиана Матеева от „Величие“ пък напомни, че нейната партия неведнъж е заявявала подкрепата си за евентуален политически проект на президента.

От миналия петък се носят слухове, че държавният глава ще подаде оставка, за да оглави партия, с която да участва в изборите. Преди месец Радев заяви пред медиите, че ще съобщи за евентуален политически проект, когато обществото най-малко очаква.

След като стана ясно, че нито една партия няма да се бори да състави правителство в настоящия парламент, президентът трябва да избере служебен премиер от т.нар. „домова книга“. Не е ясно дали Радев ще завърши процедурата, или ще остави това на заместничката си Илияна Йотова.

Вчера Рая Назарян направи любопитно изказване, като заяви, че е готова временно да заеме президентския пост, ако Радев и Йотова подадат оставки, за да направят партия. Тя заяви, че в конституционната рамка има подобна хипотеза, която никога не се осъществявала, но потвърди, че в подобен случай ще заеме поста.