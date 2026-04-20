20.04.2026 | 9:44

При 78.24% обработени протоколи: Пет формации влизат в парламента

Разликата между ПП-ДБ и ГЕРБ е половин процент, а ДПС остава четвърто

Пет партии и коалиции влизат в 52-ото Народно събрание според междинните резултати на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) при 78.24% обработени секционнни протоколи в районните избирателни комисии към 6:00 часа на 20 април.

Първа е „Прогресивна България“ на Румен Радев с 1 099 834 гласа или 44.481% подкрепа, следвана от ПП-ДБ с 337 534 гласа или 13.651% подкрепа. Засега ГЕРБ-СДС е трета с 325 989 гласа или 13.184% подкрепа. ДПС остава четвърто със 144 768 гласа или 5.855% подкрепа. „Възраждане“ е последната формация, която до момента прескача 4-процентната бариера за влизане в парламента, с 109 586 гласа или 4.432%.

БСП рязко падна надолу – стигна до 3 процента, но е изпреварвана от МЕЧ, „Величие“ и „Сияние“, всяка от които взима малко над 3 процента. АПС не успява да стигне 1.5%, а ИТН пада под процент.

Резултатите ще продължат да се обновяват през деня.

Избирателната активност е отчетена на 34.63% или 2 276 709 гласували избиратели към 16 часа на 19 април.

Обобщени данни от гласуването

№ Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение 21 ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 1 099 834 44.481% 7 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 337 534 13.651% 15 ГЕРБ-СДС 325 989 13.184% 17 Движение за права и свободи – ДПС 144 768 5.855% 8 ВЪЗРАЖДАНЕ 109 586 4.432% 4 ПП МЕЧ 81 108 3.280% 14 ПП ВЕЛИЧИЕ 78 850 3.189% 20 СИЯНИЕ 75 536 3.055% 5 БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА 74 980 3.032% – Не подкрепям никого 39 994 11 АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС 35 038 1.417% 1 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 18 871 0.763% 3 СИНЯ БЪЛГАРИЯ 15 458 0.625% 12 АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК 15 457 0.625% 19 БЪЛГАРИЯ МОЖЕ 13 949 0.564% 2 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 8071 0.326% 18 ПП НАЦИЯ 7779 0.315% 10 Движение на непартийните кандидати 7497 0.303% 13 НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ 4755 0.192% 24 ПП ГЛАС НАРОДЕН 3728 0.151% 6 ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА 3388 0.137% 9 МОЯ БЪЛГАРИЯ 3348 0.135% 23 Партия на ЗЕЛЕНИТЕ 2427 0.098% 22 / 25 ИК Тодор Тодоров Батков 1788 16 КП ТРЕТИ МАРТ 1434 0.058% 22 Съпротива