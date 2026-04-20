При 78.24% обработени протоколи: Пет формации влизат в парламента

Пет партии и коалиции влизат в 52-ото Народно събрание според междинните резултати на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) при 78.24% обработени секционнни протоколи в районните избирателни комисии към 6:00 часа на 20 април.
Първа е „Прогресивна България“ на Румен Радев с 1 099 834 гласа или 44.481% подкрепа, следвана от ПП-ДБ с 337 534 гласа или 13.651% подкрепа. Засега ГЕРБ-СДС е трета с 325 989 гласа или 13.184% подкрепа. ДПС остава четвърто със 144 768 гласа или 5.855% подкрепа. „Възраждане“ е последната формация, която до момента прескача 4-процентната бариера за влизане в парламента, с 109 586 гласа или 4.432%.
БСП рязко падна надолу – стигна до 3 процента, но е изпреварвана от МЕЧ, „Величие“ и „Сияние“, всяка от които взима малко над 3 процента. АПС не успява да стигне 1.5%, а ИТН пада под процент.
Резултатите ще продължат да се обновяват през деня.
Избирателната активност е отчетена на 34.63% или 2 276 709 гласували избиратели към 16 часа на 19 април.
Обобщени данни от гласуването
|№
|Партия, Коалиция, ИК
|Гласове
|Разпределение
|21
|ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|1 099 834
|44.481%
|7
|КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|337 534
|13.651%
|15
|ГЕРБ-СДС
|325 989
|13.184%
|17
|Движение за права и свободи – ДПС
|144 768
|5.855%
|8
|ВЪЗРАЖДАНЕ
|109 586
|4.432%
|4
|ПП МЕЧ
|81 108
|3.280%
|14
|ПП ВЕЛИЧИЕ
|78 850
|3.189%
|20
|СИЯНИЕ
|75 536
|3.055%
|5
|БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА
|74 980
|3.032%
|–
|Не подкрепям никого
|39 994
|11
|АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС
|35 038
|1.417%
|1
|ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
|18 871
|0.763%
|3
|СИНЯ БЪЛГАРИЯ
|15 458
|0.625%
|12
|АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК
|15 457
|0.625%
|19
|БЪЛГАРИЯ МОЖЕ
|13 949
|0.564%
|2
|ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
|8071
|0.326%
|18
|ПП НАЦИЯ
|7779
|0.315%
|10
|Движение на непартийните кандидати
|7497
|0.303%
|13
|НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ
|4755
|0.192%
|24
|ПП ГЛАС НАРОДЕН
|3728
|0.151%
|6
|ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
|3388
|0.137%
|9
|МОЯ БЪЛГАРИЯ
|3348
|0.135%
|23
|Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
|2427
|0.098%
|22 / 25
|ИК Тодор Тодоров Батков
|1788
|16
|КП ТРЕТИ МАРТ
|1434
|0.058%
|22
|Съпротива
