20.04.2026 | 9:44
При 78.24% обработени протоколи: Пет формации влизат в парламента
Разликата между ПП-ДБ и ГЕРБ е половин процент, а ДПС остава четвърто

Пет партии и коалиции влизат в 52-ото Народно събрание според междинните резултати на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) при 78.24% обработени секционнни протоколи в районните избирателни комисии към 6:00 часа на 20 април.

Първа е „Прогресивна България“ на Румен Радев с 1 099 834 гласа или 44.481% подкрепа, следвана от ПП-ДБ с 337 534 гласа или 13.651% подкрепа. Засега ГЕРБ-СДС е трета с 325 989 гласа или 13.184% подкрепа. ДПС остава четвърто със 144 768 гласа или 5.855% подкрепа. „Възраждане“ е последната формация, която до момента прескача 4-процентната бариера за влизане в парламента, с 109 586 гласа или 4.432%.

БСП рязко падна надолу – стигна до 3 процента, но е изпреварвана от МЕЧ, „Величие“ и „Сияние“, всяка от които взима малко над 3 процента. АПС не успява да стигне 1.5%, а ИТН пада под процент.

Резултатите ще продължат да се обновяват през деня.

Избирателната активност е отчетена на 34.63% или 2 276 709 гласували избиратели към 16 часа на 19 април.

 

Обобщени данни от гласуването

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
21ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ1 099 834   44.481%
7КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ   337 534 13.651%
15ГЕРБ-СДС   325 989 13.184%
17Движение за права и свободи – ДПС   144 768   5.855%
8ВЪЗРАЖДАНЕ   109 586   4.432%
4ПП МЕЧ     81 108   3.280%
14ПП ВЕЛИЧИЕ     78 850   3.189%
20СИЯНИЕ     75 536   3.055%
5БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА     74 980   3.032%
Не подкрепям никого        39 994
11АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС     35 038   1.417%
1ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД     18 871   0.763%
3СИНЯ БЪЛГАРИЯ     15 458   0.625%
12АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК     15 457   0.625%
19БЪЛГАРИЯ МОЖЕ     13 949   0.564%
2ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ        8071   0.326%
18ПП НАЦИЯ        7779   0.315%
10Движение на непартийните кандидати        7497   0.303%
13НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ        4755   0.192%
24ПП ГЛАС НАРОДЕН        3728   0.151%
6ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА        3388   0.137%
9МОЯ БЪЛГАРИЯ        3348   0.135%
23Партия на ЗЕЛЕНИТЕ        2427   0.098%
22 / 25ИК Тодор Тодоров Батков         1788
16КП ТРЕТИ МАРТ        1434   0.058%
22Съпротива
