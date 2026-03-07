07.03.2026 | 17:37

Профилът на Калушев се активизира, организира протест

Някой използва социалните мрежи на сочения за лидер на секта

Мистериозният профил на загиналия на Околчица Ивайло Калушев във Фейсбук обяви нова инициатива.

Ето какво пише:

„На 13 март излизаме пред Съдебната палата – София в подкрепа на Ралица Асенова – майката на Николай Златков – и на всички близки на загиналите край хижа „Петрохан“ и връх „Околчица“.

Месец след трагедията близките получават откази, уклончиви „писма“, липса на обжалваеми актове и мълчание по ключови процесуални въпроси. Публично се лансират категорични версии, докато едновременно се твърди, че „още не е готово“. Това е недопустимо.

Нашите кратки искания (7)

Незабавен достъп на близките до телата за идентификация/разпознаване и край на отказите без срок.

– Изрични постановления по всички искания на пострадалите, с мотиви и указание за реда на обжалване (не уведомителни писма).

– Пълна информация към пострадалите по чл. 75 НПК: какво е извършено, какво предстои, по какви срокове.

– Проверими данни: изискване и реална проверка на трафични данни (чл. 159а НПК) + яснота какво е установено (в рамките на закона).

– Starlink метаданни чрез правна помощ: периоди на активност, приблизителна локация, логове.

– Протоколи и “верига на съхранение” за всички носители/доказателства (камери, DVR/NVR, телефони, дронове): кой, кога и с какъв протокол ги е иззел и съхранявал.

– Ориентировъчен прозорец/час на смъртта и напредък по СМЕ/балистика – не “всичко е ясно, но още не е готово”.

Допълнителни въпроси към прокуратурата и разследващите

Кой носи отговорност за теча на информация към медии, включително чувствителни детайли и очернящи внушения, докато на близките се отказва дължима по закон информация?

– Защо фрагменти и снимки/детайли изтичат към “удобни” журналисти, а пострадалите и поверениците им не получават законния достъп?

– Кой е отговорен за процесуални нарушения: откази без постановление, забавяния без срокове, липса на ефективен надзор и прозрачност?

– Кой контролира публичния разказ и защо вместо проверими факти се произвеждат внушения?

Призив за доброволци и подкрепа

За да се проведе протестът организирано и безопасно, имаме нужда от:

– Доброволци-маршали (4–8 души) – за ред, деескалация и ориентиране на хората.

– Техника за озвучаване (тонколона/и + микрофон) или помощ за наем на озвучаване.

– Фотограф/видео (общи кадри) и човек за контакт с медии.

(!!!) Ако можеш да помогнеш, пиши в коментар или на лично съобщение

Правила:

Протестът е мирен. Без насилие и провокации. Молим да не се използват партийни символи – фокусът е върху правата на близките, фактите и върховенството на закона.

Елате. Споделете. Бъдете гласът на хората, на които отказват дори правото да се сбогуват.

Факти, не внушения. Протоколи, не сценарии.

P.S. След анонсирането на това събитие в медии и социални мрежи, прокуратурата премина в авариен режим и ето какво реши да предприеме: Реши да освободи телата и да ги предаде на близките!

Много хора питат: защо да е проблем, че прокуратурата “освобождава телата” на загиналите от Околчица – нали близките това искат? Проблемът не е в самото предаване, а в момента и начина – и в липсата на прозрачни документи.

Факт е, че към момента няма публично известен съдебномедицински документ за смъртта на тримата от Околчица: няма официално оповестен прозорец на смъртта, няма балистични параметри, няма ясна механика. Въпреки това се лансира категорична версия. Това обръща логиката на разследването: първо заключение, после доказателства.

Паралелно в публичното пространство има твърдения (напр. BulNews), които ако са верни, са в остър конфликт с тезата „две убийства и самоубийство“. Ако това е невярно, прокуратурата може да го опровергае с официални документи. Мълчанието не е отговор. Мълчанието е признание.

И най-важното: когато телата се освобождават преди близките да са ги разпознали и преди да има прозрачен отговор по ключови експертизи (време на смъртта, балистика, следи), това обективно затруднява проверката. След погребение част от следите се губят, а всяка повторна проверка минава през тежка и отново зависима от прокуратурата процедура (ексхумация/нови разрешения).

Истината се разкрива с процедури, протоколи и достъп до документи, не с пресконференции и течове към удобните обслужващи версията на прокуратурата медии.

13 март, 17:30 – Съдебната палата

Факти, не внушения. Протоколи, не сценарии. „