Проговори съседът на бития полицейски шеф Кожухаров: Исках да защитя детето си

Георги Димитров, 36-годишният съсед на старши комисар Николай Кожухаров, за първи път проговори пред медиите за трагичните събития от нощта на 3 срещу 4 септември. В кратко телефонно интервю пред местното издание БРЯГНЮЗ той заяви, че е действал единствено, за да защити детето си от опасното шофиране на младежите.
“Ако смятате, че да защитиш детето си…”, започна Димитров, но не довърши изречението, когато бе попитан дали е вярно твърдението на обвиняемите, че той пръв е предизвикал конфликта.
Мъжът категорично отказа да даде подробности за случилото се, позовавайки се на текущото следствие. “Нямам право да говоря, защото има следствие”, заяви той и добави, че вече е разказал версията си на следствените органи.
Противоречиви версии за инцидента
Припомняме, че в събота 18-годишният Кирил Гочев, който е шофирал колата в нощта на инцидента, представи различна версия пред съда. Според него Димитров е скочил пред автомобила и го е ударил през прозореца. “Той тръгна да ме удря и оттам започна всичко”, твърди младежът.
От разпространените записи от охранителни камери се вижда, че по време на инцидента са присъствали две деца и техните майки. Едното от децата с колело пресича безлюдната поради късния час улица “Мостова”.
Кой е Георги Димитров
36-годишният Димитров се занимава с брандиране на автомобили. Той работи с фирмата на баща си Илия Димитров, която се занимава с озеленяване. Бащата е бил началник на транспорта в общинското предприятие “Паркстрой” преди години. В резултат на нападението Димитров е получил разбита устна, докато състоянието на комисар Кожухаров остава тежко след претърпяната животоспасяваща операция в УМБАЛ “Канев”.
