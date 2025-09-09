09.09.2025 | 12:51

Проговори съседът на бития полицейски шеф Кожухаров: Исках да защитя детето си

Разпространените записи от камери показват, че именно Георги Димитров започва боя с четиримата младежи

Георги Димитров, 36-годишният съсед на старши комисар Николай Кожухаров, за първи път проговори пред медиите за трагичните събития от нощта на 3 срещу 4 септември. В кратко телефонно интервю пред местното издание БРЯГНЮЗ той заяви, че е действал единствено, за да защити детето си от опасното шофиране на младежите.

“Ако смятате, че да защитиш детето си…”, започна Димитров, но не довърши изречението, когато бе попитан дали е вярно твърдението на обвиняемите, че той пръв е предизвикал конфликта.

Мъжът категорично отказа да даде подробности за случилото се, позовавайки се на текущото следствие. “Нямам право да говоря, защото има следствие”, заяви той и добави, че вече е разказал версията си на следствените органи.

Противоречиви версии за инцидента

Припомняме, че в събота 18-годишният Кирил Гочев, който е шофирал колата в нощта на инцидента, представи различна версия пред съда. Според него Димитров е скочил пред автомобила и го е ударил през прозореца. “Той тръгна да ме удря и оттам започна всичко”, твърди младежът.

От разпространените записи от охранителни камери се вижда, че по време на инцидента са присъствали две деца и техните майки. Едното от децата с колело пресича безлюдната поради късния час улица “Мостова”.

Кой е Георги Димитров

36-годишният Димитров се занимава с брандиране на автомобили. Той работи с фирмата на баща си Илия Димитров, която се занимава с озеленяване. Бащата е бил началник на транспорта в общинското предприятие “Паркстрой” преди години. В резултат на нападението Димитров е получил разбита устна, докато състоянието на комисар Кожухаров остава тежко след претърпяната животоспасяваща операция в УМБАЛ “Канев”.