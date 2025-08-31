31.08.2025 | 21:47

Протестиращи нападнаха екип на Нова тв в Сопот (видео)

Благой Бекриев заяви, че е бил ритан по краката и мушкан с остър предмет, подобен на дръжка на знаме

Протестиращи нападнаха екип на NOVA в Сопот, съобщиха от телевизията. Журналистът Благой Бекриев и операторът му са били ритани и обиждани, а живото им включване в Новините – възпрепятствано. На кадри е запечатано как участници в протеста обиждат и ругаят екипа, а журналистът заяви, че е бил ритан по краката и мушкан с остър предмет, подобен на дръжка на знаме.

Минути преди живото включване, екипът беше заобиколен от хора, които не позволяваха то да се осъществи. Колегата ни потърси помощ от полицаи в близост, които обаче не реагираха.

След това Благой Бекриев помоли друг автопатрул да бъде качен в полицейска кола. Протестиращи обградиха патрулката, но униформените успяха да отведат екипа на NOVA в районното управление.

Припомняме, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна на посещение у нас. Заедно с премиера Росен Желязков тя посети най-голямото държавно военно предприятие в страната – „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД в Сопот. Това предизвика напрежение. Две от парламентарните партии у нас – „Възраждане” и „Величие”, както и няколко граждански организации, организираха поотделно протести в Сопот. Стигна се до временна блокада на Подбалканския път, който преминава пред военните заводи.

Малко преди 17 часа протестиращите излязоха на пътя София-Бургас и блокираха движението. Така с жива верига затвориха достъпа до централния вход на ВМЗ-Сопот.

Стигна се до напрежение и между самите протестиращи. От обединение „Септември 29“ обвиниха лидера на „Възраждане” Костадин Костадинов, че ги гони от протеста. Според протестиращите планираното изграждане на немски завод за барут във ВМЗ-Сопот не е печеливша инвестиция за страната ни.

„Първо, ние трябва зададем въпроса защо България ликвидира своя завод за барут, който имаше преди това в Смядово, и защо сега се налага да правим нов и то на цената на стотици милиони. Само нашата част от инвестицията е близо един милиард лева”, подчерта лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.