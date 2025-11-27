27.11.2025 | 16:29

Пуснаха под гаранция един от групичката гей изнасилвачи на д-р Хасърджиев

Бившият гръцки модел Анастасиос Михайлидис излиза на свобода срещу 3000 лв. гаранция

Софийският градски съд (СГС) пусна от ареста под гаранция в размер от 3000 лв. бившия гръцки модел Анастасиос Михайлидис, предаде bTV.

Той е обвиняем за принуда над млад мъж, при която е използвано оръжие, заедно с бившия председател на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев, актьора Росен Белов и бившия военнослужещ от френския легион Симеон Дряновски.

До задържането на четиримата се стигна, след като 20-годишният потърпевш е подал сигнал, че са го държали насила в апартамент. Майката на младежа твърди, че синът ѝ е поканен на гости, когато в един момент бил вързан за стол и принуждаван да приеме няколко вида наркотици.

Момчето успяло да се отвърже и да избяга, като скочило от терасата на 5 етаж на долния балкон, където останало с часове, докато хората в жилището спят. Младежът успял да звънне на свои близки и да им каже, че е отвлечен. Майката го търсила с помощта на полиция и го открили на въпросната тераса.

Към момента Станимир Хасърджиев, Росен Белов и Симеон Дряновски остават в ареста.