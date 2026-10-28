28.10.2026 | 9:57

Радев: Няма по-подготвен кандидат за президент от Илияна Йотова

Премиерът нападна ПП-ДБ и Андрей Гюров

Няма по-подготвен и по-достоен кандидат за президент от Илияна Йотова. Това заяви премиерът Румен Радев пред граждани във Велико Търново, където подкрепи кандидатурата ѝ за втория тур на президентските избори. Той отправи остри обвинения към ПП-ДБ и Андрей Гюров, като предупреди, че победа на опонента ѝ ще отвори пътя за връщане на политическия модел на сглобката.

„В неделя нека не правим грешен избор, който да ни върне във времената на сглобката, когато Пеевски ограбваше държавата, а ПП-ДБ продаваха нашия национален интерес“, призова Радев. По думите му партиите зад Гюров се борят за политическо оцеляване и се опитват да спрат действията на правителството срещу корупционните практики. Обвиненията му срещу Пеевски и ПП-ДБ са политически твърдения, а не установени от съд факти.

Премиерът посочи арестите на кметове като пример за действията на правоохранителните органи. Той заяви, че има данни за корупция и че институциите действат при спазване на закона и разделението на властите. Радев обвини Гюров, че защитава кметове, свързвани с Делян Пеевски, срещу които има производства. „Не искам да имам президент, който ще пази с цената на всичко Пеевски. Цялата машина на Пеевски ще гласува за него“, заяви министър-председателят.

Радев атакува опонента на Йотова и заради позициите му по войната в Украйна. Той заяви, че няма да подкрепи президент, който според него е готов еднолично да поема военни ангажименти и да насочва средства към Украйна, без да отчита нуждите на българските граждани. Премиерът отхвърли и политиката, която според него поставя чужди интереси над националните.

В изказването си Радев настоя, че държавният глава трябва да познава европейските институции, да има международен авторитет и да взема решения за националната сигурност според реалните способности на българската армия. Той защити европейския път на страната, но подчерта, че той трябва да се основава на европейски принципи, а не на политически лозунги.

Премиерът благодари на Йотова за деветте години съвместна работа в президентската институция. „Гласувах с чиста съвест и сърце за Илияна Йотова. 9 години работихме заедно, знам нейните знания, опит, авторитет, истинска загриженост за България, за всеки български гражданин тук и в чужбина“, заяви Радев.