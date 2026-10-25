25.10.2026 | 12:27

Радев: Възможно е знаковите убийства да продължат, олигархията губи контрол (видео)

Какво ще се случи с оставката на ген. Емил Тонев?

Министър-председателят Румен Радев коментира убийството на Слави Бинев, оставката на началника на Националната служба за охрана (НСО) ген. Емил Тонев и ниската избирателна активност, след като упражни правото си на глас на президентските избори.

Премиерът, който преди това заемаше поста на държавен глава, направи паралел между настоящата ситуация и годините на прехода, като подчерта, че държавата вече реагира по различен начин на тежките престъпления.

„Вие спомняте ли си годините на прехода? Тогава тези знакови убийства не само, че не се разкриваха, извършителите се прикриваха от полицията и държавата. Сега нещата са коренно различни. Вие виждате, че за убийството в Пловдив бяха необходими по-малко от 24 часа. Убийството на Слави Бинев беше разкрито за по-малко от час. Държавата си връща своите функции“, заяви Радев.

Той предупреди, че въпреки действията на институциите съществува риск подобни престъпления да продължат и занапред.

„Най-вероятно, има такава възможност, такива убийства да продължат и в бъдеще. Усеща се, че олигархията губи контрол върху обществените поръчки и финансовите потоци в държавата. Когато ресурсите намаляват, противоборствата се изострят“, коментира министър-председателят.

Радев изрази увереност, че държавните институции ще продължат да действат активно за разкриването на престъпленията и възмездието за извършителите.

Какво ще се случи с оставката на ген. Емил Тонев?

Премиерът беше попитан и за оставката на началника на НСО ген. Емил Тонев след инцидента с журналиста Соня Колтуклиева. Той обаче отказа да вземе окончателно решение, преди да се запознае с резултатите от текущото разследване.

„Първо ще видя резултатите от разследването и тогава ще реша за оставката на ген. Емил Тонев“, посочи Радев.

Калната кампания отблъсна избирателите

По отношение на президентските избори министър-председателят изрази съмнение, че новият държавен глава ще бъде избран още на първия тур заради ниската избирателна активност.

Той призова българските граждани да упражнят правото си на глас, като подчерта, че „колкото по-масов е вотът, толкова по-легитимен е изборът“.

Според Радев слабата активност не се дължи толкова на качествата на кандидатите, колкото на начина, по който е протекла предизборната кампания, както и на разликата в социологическите проучвания между водещите претенденти.

„По-скоро тази кампания беше базирана на компромати, инсценировки – кална кампания. Затова се отблъснаха избирателите. Друго, което демотивира гражданите, е чувствителната преднина на първия пред втория кандидат“, обясни той.

Радев уточни и какви са били мотивите му при гласуването, като постави акцент върху отговорността на президентската институция и защитата на националния интерес.

„Аз гласувах за това да имаме действена и отговорна пред българските граждани президентска институция за това националният интерес да бъде императив за всички институции“, заяви министър-председателят.

По думите му в условията на нарастваща международна несигурност България се нуждае от държавен глава, който притежава необходимите знания и опит, има ясни принципи и позиции и е готов да ги защитава.