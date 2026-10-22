22.10.2026 | 19:58

Потресаващо ВИДЕО! Вижте как охранител на Михаела Доцова преби Соня Колтуклиева (снимки)

Журналистката е със счупена ключица, извадено рамо и мозъчно сътресение

Соня Колтуклиева от ПИК е приета в Спешното отделение на Военна болница, след като бе блъсната на земята от служител от Националната служба за охрана.

ПИК съобщават, че Колтуклиева е със счупена ключица, извадено рамо и мозъчно сътресение.

Сблъсъкът е станал пред централата на „Прогресивна България“, където имаше събрание с участието на премиера Румен Радев и други висши представители на властта.

Сред тях е и председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

Когато Доцова излиза от сградата и се качва в служебен автомобил на НСО, Соня Колтуклиева се насочва към нея и я призовава да „говори с журналистите“.

„Пазят Ви. От кого, Доцова? Много млада се научи да ползваш привилегиите на властта. Излез да говорим с тебе“, казва Колтуклиева и самата тя отваря вратата на автомобила.

В този момент служителят на НСО се намесва и блъска ръката на репортерката, която пада назад върху тротоара.

Веднага след това мъжът е отведен назад към друг служебен автомобил на НСО, докато жената лежи на земята.