Потресаващо ВИДЕО! Вижте как охранител на Михаела Доцова преби Соня Колтуклиева (снимки)

Соня Колтуклиева от ПИК е приета в Спешното отделение на Военна болница, след като бе блъсната на земята от служител от Националната служба за охрана.
ПИК съобщават, че Колтуклиева е със счупена ключица, извадено рамо и мозъчно сътресение.
Сблъсъкът е станал пред централата на „Прогресивна България“, където имаше събрание с участието на премиера Румен Радев и други висши представители на властта.
Сред тях е и председателят на Народното събрание Михаела Доцова.
Когато Доцова излиза от сградата и се качва в служебен автомобил на НСО, Соня Колтуклиева се насочва към нея и я призовава да „говори с журналистите“.
„Пазят Ви. От кого, Доцова? Много млада се научи да ползваш привилегиите на властта. Излез да говорим с тебе“, казва Колтуклиева и самата тя отваря вратата на автомобила.
В този момент служителят на НСО се намесва и блъска ръката на репортерката, която пада назад върху тротоара.
Веднага след това мъжът е отведен назад към друг служебен автомобил на НСО, докато жената лежи на земята.
1 коментар
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Само като прочетох заглавието и бях сигурен , че става дума за Капутлиева. Нахална и гнусна маймуна.