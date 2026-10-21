21.10.2026 | 11:30

Зеленски рано или късно ще го убият

Русия няма му прости, че не поднесе капитулацията на Украйна на тепсия

Зеленски рано или късно ще го убият. С куршум, отрова или бомба – руските служби имат опит. Няма да му простят, че не поднесе капитулацията на Украйна на тепсия.

Отмъщението е класически мотив за убийство.

Както убиха Немцов, Навални, Политковская и т. н. И Каспаров ще убият. И който още се изправи срещу Путин. Стара традиция – в сталински времена убиха с брадва Троцки чак в Мексико, застреляха Киров в Ленинград. В наши дни тровят с новичок или полоний, както отровиха Литвиненко.

Това е руский мир и с това ще трябва да живее света.

На руската агресия, по някакъв начин подкрепена вече и от Тръмп, украинците ще отвърнат със същите атентати. Украйна, за разлика от Русия, има някакви демократични традиции – след разпада на СССР и референдума за независима държава, Украйна смени шест президенти, Зеленски е седмият. Сменяха се партии и правителства – над 25 премиери, докато в Русия властва един цар.

Въпреки това Украйна е постсъветско общество, има хора, които ще посегнат със същите методи като руските. Не правителства и служби, а непримирими нелегални групи. В епохата на дроновете нищо добро не чака и руския самодържец в Кремъл.

Рафинериите може и да продължат да горят. Газопровод ли?