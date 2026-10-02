02.10.2026 | 10:46

Радев: Поехме риска за ремонта на „Шипка“, паметникът не е изтърбушен

Искаме бъдещите поколения да имат паметник, а не разруха, заяви премиерът

„Паметникът на Шипка е светиня и символ на целия български народ, а не само на „Възраждане“. Ако вие държахте този паметник, щяхте да сте ангажирани с неговото състояние. Най-малко думата „изтърбушване“ е крайно спекулативна. Имате питания от вашата ПГ през годините защо се бави ремонтът на Паметника и че това е недопустимо“, заяви премиерът Румен Радев по повод нашумелия скандал с емблематицния за България паметик и неговата реконструкция.

„Шипка“ не е в най-добро състояние. Стълбищата, на които се качвам всяка година, и на които вие обичате да се качвате да си веете знамената, пропадат непрекъснато и се разместват. Това, което вие наричате „изтърбушване“, е грижливо премахване на всички стълбищни и облицовъчни плочи, които са номерирани и съхранени, и когато отдолу се изгради здравата основа, те ще бъдат върнати“, допълни лидерът на ПБ.

„Проектът за ремонта не е наш, но ние сме дали парите, защото на никого досега не му пука и не дава пари за този паметник. Видът на паметника ще бъде същият след ремонта. Можехме ли и ние да си затворим очите и да го оставим на следващите? Решихме да поемем този риск за нас, за да може бъдещите поколения да имат паметник, а не разруха“, каза още Радев, който коментира и скандала с поръчките за мантинелите.

„Могат да се напишат много документални романи за обществените поръчки. Когато насочихме „Икономическа полиция“ към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, за два часа изскочиха толкова неща, които хиляди хора не могат да направят и свържат, работейки денонощно. Там е истинска джунгла.“

„Специално за мантинелите има над 200 ДЗЗД, като някои от техните ръководства са получавали по 20 000 лв. заплата – това е избиване на пари. С това се занимават разследващите органи. Където има съмнения, нека се проверяват. За случая с полетите на Пеевски – има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта, те са документирани, за общо 5 млн. евро. Има закупен самолет и е ясно коя фирма го е закупила. Моят призив е ако депутатите решите да призовете министърът на вътрешните работи тук, той може да сподели повече документална информация по тези казуси. Специално в нашата партия не сме владетелите на ловните полета. Там има друга история, но тя е за булевардни романи“, коментира още той.