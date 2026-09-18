18.09.2026 | 19:19

Радев поиска незабавно уволнение на посланика ни в ОАЕ заради Пеевски

Куриозното в случая е, че Иван Йорданов бе назначен от настоящия премиер в качеството му на президент

Премиерът Румен Радев поиска незабавно отзоваване на посланика на България в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. Поводът е връзката на баща му с фирмата, през която са ставали полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски до Дубай.

По време на пресконференция днес в Министерския съвет, посветена на борбата с корупцията – един от основните приоритети на управляващите от „Прогресивна България“, не беше споменато нито едно име на човек или на фирма, освен на санкционираните за корупция от САЩ и Великобритания политици Делян Пеевски и Владислав Горанов.

Иван Йорданов става посланик в ОАЕ през есента на 2022 г. по предложение на служебния кабинет на Гълъб Донев. Преди това – от 2018 г., той е бил генерален консул в Дубай. Назначенията на посланиците става след дълга съгласувателна процедура между правителството и президента, като последната дума е на държавния глава. Преди това се иска и агреман от приемащата го страна.

Бащата на посланика, който беше замесен в историята, като собственик на фирмата осигурила 36 полета на Пеевски за над 5 млн. евро по думите на вътрешния министър Иван Демерджиев, се казва Илиян Иванов Йорданов, съобщи сайтът за разследваща журналистика bird.bg. Той е на 78 години и притежава компанията „Спектрум Еър“ ЕАД от 2022 г. – годината, в която синът му е назначен за посланик в ОАЕ. Предметът на дейност на фирмата е извършване на редовни или чартърни полети за превоз на пътници и товари. В Търговския регистър няма публикуван финансов отчет на компанията от 2021 г. насам.

Илиян Йорданов е мажоритарен собственик и на дружеството „Ин Сервиз“ регистрирано през 2023 г., което се занимава с международна търговия.

Освобождаването на посланика

Няма никаква пречка след като Румен Радев е назначил Иван Йорданов за посланик в ОАЕ, сега да предложи отзоваването му на президента Илияна Йотова, чиято кандидатура „Прогресивна България“ подкрепи за изборите през октомври.

Всеизвестно е, че лидерът на ДПС Делян Пеевски отдавна има интереси в Дубай и редовно лети по тази дестинация. Официално той няма недвижими имоти на свое име в арабската страна, но негови близки имат. Това разкриха международни журналистически разследвания, базирани на изтекли официални данни от имотния регистър и Министерството на вътрешните работи на ОАЕ като „Отключеният Дубай“ и „Досиетата Пандора“.

Майката на Пеевски – Ирена Кръстева, притежава вила в Emirate Hills с площ от 242.57 кв.м, която е купила през 2016 г. и оценена на 570 000 долара през 2020 г. Фолк певицата Цветелина Янева и Зара Петрова, които са майки на децата на Пеевски, също имат жилища в Дубай.

Лидерът на ДПС е собственик и на няколко офшорки, които е регистрирал в качеството си на лице, постоянно пребиваващо в Дубай. По този случай той беше привикан в ДАНС, където каза, че офшорките са собственост на друга фирма, която той е декларирал.

Според „Досиетата Пандора“ Пеевски е регистрирал три офшорни компании, които първоначално пропуска да посочи в имуществените си декларации пред КПКОНПИ.

Това са:

IGWT Limited – регистрирана в свободната зона на Аджман, ОАЕ;

Verum International Limited – регистрирана на Сейшелите, под шапката на дубайската IGWT;

Felina Trade Limited – регистрирана на Британските вирджински острови.

Преди време разследващият сайт „Биволъ“ публикува, че през дубайски офшорни зони и компанията „TGI Middle East“ Пеевски контролират индиректно активи и бизнеси, свързани с български дружества, включително и в тютюневия сектор.