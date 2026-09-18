18.09.2026 | 9:46

Постановлението за обвинение на Владимир Малинов е изчезнало безследно

Делото "Чирен" е знак, че може да има наднационална корупция, обяви бившият европейски прокурор Теодора Георгиева

Владимир Малинов

Постановлението за привличане на Владимир Малинов като обвиняем по воденото от европейската прокуратура дело „Чирен“ е изчезнало безследно. Това разказа бившият европейски прокурор от България Теодора Георгиева в „Извън ефир“.

В началото на август дългогодишният директор на „Булгартрансгаз“ Малинов бе отстранен от поста от кабинета „Радев“, но наскоро беше инсталиран като председател на съвета на директорите на „Газов хъб Балкан“ – голямата борса на България за търговия с природен газ. Малинов се утвърди като ключова фигура и шеф на „Булгартрансгаз“ при управлението на ГЕРБ, подкрепяно от Делян Пеевски. Но успя да спечели и експрезидента Румен Радев, който дори го направи енергиен министър в едно от служебните си правителства.

Името на Малинов бе замесено в поредица сделки и договори, предизвикали големи скандали – като изграждането на „Балкански поток“ (проект, изключително важен за Русия) и разширението на газохранилището в Чирен (опорочени и отменени обществени поръчки). А опозицията и до днес твърди, че именно бившият шеф на „Булгартрансгаз“ е един от архитектите на договора на „Булгаргаз“ с „Боташ“, който според Румен Радев беше много изгоден, а пък се оказа, че се налага да се предоговаря.

Георгиева обясни как на 6 март м. г. е пратила електронна призовка за явяване на Малинов като обвиняем по делото за разширението на газохранилището „Чирен“. В случая той има две много важни качества – бил е и шеф на „Булгартрансгаз“, и министър на енергетиката. Призовката е за 22 март, но се оказва, че това е събота, и затова се избира нова дата – 24 март.

„Постановление за привличане на обвиняем се изготвя от наблюдаващия делегиран прокурор, който е в България. По това време аз изпращам призовката от Люксембург чрез деловодството и Владимир Малинов следва да се яви в българския офис. Т.е. аз няма как да си измисля нещо и да го прати в друга държава на 2000 км, без да е уведомен целият екип, който работи по делото и без да е съставено постановлението по НПК“, каза Георгиева. Малинов не се явява заради заболяване. „Но след това постановлението за обвинение изчезва. Аз не знам къде е това постановление“, допълни тя.

„Сега“ неведнъж е поставял въпроса за обвинението на Малинов пред европейската прокуратура. Но дежурният отговор е, че не коментират висящи разследвания.

Историята около делото „Чирен“ е само една от сюжетните нишки, заплетени около Георгиева, която тази седмица, вече с изтекъл мандат на европейски прокурор, беше възстановена от Висшия съдебен съвет като административен съдия в София.

Малко преди края на мандата си тя беше наказана от европейската прокуратура с порицание, след като повече от година беше отстранена от длъжност заради висящо дисциплинарно производство. Тази ситуация е безпрецедентна в кратката история на европейската прокуратура.

Междувременно се разбра и че Георгиева е посещавала офиса на лидера на „Осемте джуджета“ Петьо Петров – Еврото в едноименното заведение. Според нея – заведена от настоящата градска прокурорка Емилия Русинова. Тези сюжети се разиграваха паралелно с „Чирен“, заради което и Георгиева прави връзка между събитията и подозира, че зад атаките срещу нея, в които дейно участие взема вече бившият и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов, стоят Бойко Борисов и санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски.

Георгиева разсъждава, че развитието по делото „Чирен“ (по-скоро липсата на развитие) показва, че въпросът е наднационален, знак към следващия европейски главен прокурор да не пипа където не трябва. „Това е знак, че може да има корупция на наднационално ниво“, посочи тя и допълни, че „това ще е тест за следващия главен прокурор“.