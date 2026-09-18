18.09.2026 | 14:45

Прокуратурата обвини Борислав Сандов за НПО-то на Калушев

Според събраните по делото доказателства той е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между министерството и организацията

Борислав Сандов, който беше министър на околната среда и водите в правителството на Кирил Петков, е обвинен за длъжностно престъпление по случая „Петрохан“. Това става ясно от съобщение на прокуратурата от днес.

„Обвинението е за действия, извършени на 08.02.2022 г., когато обвиняемият е заемал длъжността министър на околната среда и водите. Според събраните по досъдебното производство доказателства той е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“, казва прокуратурата. НАКЗТ е организацията на Ивайло Калушев.

Съгласно обвинението чрез споразумението на неправителствената организация са били възложени държавновластнически правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони.

Според обвинението действията са били извършени с цел да бъде набавена облага за неправителствената организация, изразяваща се в осигуряване на достъп и възможност за ползване на район и земи около рид „Тодорини кукли“ в Стара планина. Вследствие на това са настъпили значителни вредни последици.