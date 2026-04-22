Радев помете умнокрасивитета с голямата метла и привлече младите

Мисията му е да бъде българският "черен лебед"

Съдбата връчи на Румен Радев привилегията и отговорността да бъде българският „черен лебед“ и да има реален шанс да обърне посоката, която ни доведе до ръба на бездната. С добре премислена дипломация, много внимание и хитрост може да успее да преведе родината по тънкото въже над геополитическия хаос и да намери спасителния вариант за всички нас. Това пише Христина Христова във Фейсбук. Според нея най-голямата радост е, че Радев помете с голямата метла умнокрасивитета и привлече към себе си най-младите хора, които се презентират от жълтопаветните пеперуди като джензита. Именно умнокрасивите са истинската напаст в обществения и националния ни живот, по-голяма напаст са дори от Борисов и Пеевски, взети заедно.

Ето целия пост на Христова:

Всички знаеха кой ще е победителят, но никой не очакваше този тотален погром. Радев размаза всички! Приземи се блестящо като „Черен лебед“ на осветената политическа сцена и хвана историческия миг. Въпреки че не гласувах за него поради редица съмнения (и също защото исках да остане поне един патриотичен гласец в парламента), се радвам, че той успя да хвърли голям камък (всъщност направо скала) в родното ни блато. Стискам палци да успее в демонтирането на системата, която последователно и безмилостно обезкървяваше България в последните няколко десетилетия, докато я докара до сегашната кома. Надявам се той да е скритият йезуит, който с добре премислена дипломация, много внимание и хитрост да успее да преведе родината по тънкото въже над геополитическия хаос и да намери спасителния вариант за всички нас. Но това, което виждам извън всякакво съмнение, е че той получи от съдбата привилегията и отговорността да бъде българският черен лебед и да има реален шанс да обърне посоката, която ни доведе до ръба на бездната.

Костадин получи своя голям шамар и горчив урок от боговете за глупостите, които сътвори. Той направи всичко възможно, дори невъзможното, за да редуцира последователите си до най-твърдото ядро – още когато на балотажа на кметските избори в София не подкрепи най-логичния избор Ваня Григорова и така недвусмислено даде своя дял за инсталирането на сегашния напълно неориентиран иди.т, който буквално побърка столицата с неадекватните си действия.

След слизането на Радев на терен, Костадинов на първото парламентарно заседание обяви, че ще присъединява Южна Бесарабия и Северна Македония към България и ще прави ново ГДР. Също така издигна в НЕОТЛОЖЕН приоритет излизането на България от НАТО веднагически. Смях в залата. Да, НАТО се тресе и разпада, и аз се надявам на това. Ама да напуснеш алианса пръв, при положение че нямаш никаква армия, никакъв суверенитет, нямаш нищо, буквално нищо, и да скачаш като петел под копитата на световните атове – това ми дойде малко в повече. Въпреки това не съжалявам, и дори съм чиста пред съвестта си, че бях косъмът, по който Възраждане мина, за да влезе в парламента – заради всичко, което патриотите правиха през годините в името на съхраняването на националния дух и националната памет, както и на достойнството ни като народ. Заради личности като Петър Волгин и много други, които работиха с душа и сърце, със смелост и самоотверженост за националната кауза. Поклон пред тях!

Но най-много се радвам, че Радев помете с голямата метла умнокрасивитета и привлече към себе си най-младите хора, които се презентират от жълтопаветните пеперуди като джензита. Именно умнокрасивите са истинската напаст в обществения и националния ни живот, по-голяма напаст са дори от Борисов и Пеевски, взети заедно. Защото те са с безвъзвратно изтрит национален код, те и тяхната верига от НПО-та изпържиха мозъците и почти съсипаха и най-младото ни поколение. Надявам се Радев да успее да спаси останалото здраво и читаво ядро от това изгубено поколение, лишено от своята цивилизационна, културна и историческа памет. Надявам се също, че той знае с кого си има работа в лицето на пепета и дебета – с питбул, който никога не пуска; с едно огромно, надъхано и навито на пружина Его, което ще се бори докрай да бъде на върха на пирамидата – защото друго не притежава и защото няма корени.

Успех, г-н Президент. Надявам се, че знаете какво правите. Дано да е така в името на всички нас и в името на нашата малка, но единствена родина България.