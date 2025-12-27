27.12.2025 | 20:34

Регистрационните табели в София – от „С“ до „ОХ“: Как стигнахме до края на азбуката

Въведени са нови буквени комбинации с допустими символи за сериите на автомобилните табели

Свършват ли табелите от серията CB, се запитаха шофьори в София, след като от КАТ започнаха да излизат автомобили с регистрации с втори букви ХТ, които са последните възможни от азбуката.Използват се само тези 12 букви, които съвпадат на кирилица и латиница – А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х. От тях първоначално гласните се слагаха само като втори в двойката. Но след това беше пусната А, миналата година и Е, а наскоро и О. В момента в столичната „Пътна полиция“ се издават табели с втори букви ОА.

Това е започнало от 7 ноември, отговориха от столичния КАТ на Dir.bg в справка, поискана по реда на Закона за достъп до обществена информация.

„Въведени са нови буквени комбинации с допустими символи за сериите на автомобилните табели с регистрационен номер, а именно: ОА, ОВ, ОЕ, ОК, ОМ, ОН, ОР, ОС, ОТ, ОУ и ОХ. От всяка серия се издават 9 999 комплекта табели регистрационен номер“, съобщиха от МВР.

Това прави 109 989 табели, което е резерв за няколко месеца.

Няма усреднени данни по колко автомобила се регистрират на ден в КАТ Дървеница. През 2020 г. Борис Бонев обяви, че са 500, според други данни са 600. Регистрация се извършва само в работни дни, така че буквата О ще стигне за около 8-9 месеца.

От КАТ още не са решили какво ще правят, когато се изчерпат номерата, започващи със СВ.

„Извършена е обстойна проверка на неизползваните до момента серии за автомобилни табели с регистрационен номер. Обсъдени са възможните буквени кодове за регистрация в СДВР, където се изчерпват напълно допустимите символи за сериите, като все още не е приет нов буквен код за регистрация в СДВР“, обясняват от столичната полиция.

Предишната серия СА свърши през ноември 2014 г., като се изчерпа за 9 години.

Преди това серията С се използваше 13 години.

Затова преди 11 години се очакваше СВ да стигне само за около 7 години.

Видът на регистрационните номера се е променял многократно през годините.

До 1969 г. регистрационните табели са съставени от регионален буквен код (напр. „Сф“ за София) и пореден номер.

След 1969 г. се издават черни табели с бели букви за частните автомобили, бели табели с черни букви за държавните автомобили във формат А(а)-Б-9999, където А е регионалният код, Б – серията и 9999 – номерът. В началото на 1980-те е въведен втори регионален код за София – „А“, поради изчерпване на възможните серии и номера в областта „С“. В този период се издават табели със серии „ААВ/АВС“ за частни автомобили.

Автомобилите, собственост на инвалиди, подлежат на отделна регистрация с буквен код „И“ в регистрационния номер (напр. С-И-1234).

От януари 1986 г. се издават нови регистрационни табели. Въвежда се нов шрифт и нови цветове: черни букви на жълт фон за частни автомобили, черни букви на бял фон за държавни автомобили. Новата система има формат А(А)-9999-Б(Б), където А е регионален код, съставен от една или две букви, а Б – серия, също съставена от една или две букви. За частните товарни автомобили и автобуси се издават номера със серия „Ч“. Сериите, издавани за ремаркета, започват с буквата „Е“ (напр. С-1234-ЕН). Въвежда се и „тесен“ вариант на регистрационната табела, близък до квадрат.

От 1992 г. за буквен код и серия се използват само букви от кирилицата, които са графично близки до букви от латинската азбука – А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х, независимо че се произнасят по различен начин. Системата е в съответствие с Виенската конвенция за движение по пътищата от 1968 г., според която регистрационните номера трябва да бъдат изписани с главни латински букви и арабски цифри, и едновременно с Българската конституция, според която официален език в страната е българският. Подобна система днес се използва още в Гърция, Русия, Украйна, Беларус, Босна и Херцеговина.

Отпада разделението между частни и държавни автомобили и всички издавани табели са бели с черни букви. Отменена е отделната регистрация за автомобили на инвалиди, като различни остават регистрационните табели на военни, дипломатически автомобили и такива, притежавани от чужденци.

След 1999 г. е въведен нов стандарт при регистрационните номера: променен е шрифтът и е добавена общоевропейската синя лента с графично изображение на българския идентифициращ код „BG“ и националното знаме на България. Изображението на знамето и кодът се разполагат в лявата част на регистрационната табела, върху вертикална синя светлоотразителна лента. При „тесния“ вариант на регистрационната табела синята лента е разположена в горния ляв ъгъл.

Собствениците имат право да ползват срещу заплащане регистрационен номер с оригинално съдържание. Регионалният код остава задължителен, като след него може да се изпише комбинации от букви и цифри, съставена само от знаците А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 0.Съвременният вид на табелите е от 2008-а – година след като България влезе в ЕС. Оттогава в синята лента на регистрационния номер българското знаме е заменено с европейското съгласно общоевропейски регламент от 1998 г.