17.12.2025 | 9:57

Родители настръхнаха след ареста на директора на 138-о в София, следил ли е как ученичките се събличат (видео)

Кметът Терзиев: Камерите в училищните тоалетни са недопустими, ще има пълно разследване

Притеснение сред родителите на деца от 138-о училище „Проф. Васил Златарски“. Вчера беше задържан директорът на училището.

Разследването на СДВР започва след сигнал на родители за нерегламентирано поставени камери в тоалетните на училището. По неофициална информация там са открити около 20 камери, като всички записващи устройства водят към директорския кабинет. По случая е образувано досъдебно производство. Министерството на образованието потвърди случая и уверява, че училището и регионалното управление на образованието съдействат на разследването.

„Доколкото разбрах от няколко дни е започнало да се говори в училището за тези камери. Силно се надявам да не е вярно“, заяви баща на ученичка от 11 клас.

Други родители са разбрали, че училищната психоложка се е обърнала към органите на МВР.

Майка разказа пред НОВА тв, че директорът е поел училището преди 2 години и от тогава има проблеми с него. По думите ѝ от тогава си тръгнали около 40 родители.

„Правим всичко възможно да продължи нормалният учебен процес, децата да са спокойни“, заяви д-р Климент Христов, старши експерт в Регионалното управление „Образование“.

Той обясни, че до момента няма подавани подобни сигнали срещу директора. Има обаче такива, свързани с учебния процес. „Те са проверявани, изготвени са предписания във връзка с провеждането на учебния процес и управлението на училището“, каза Христов.

Васил Терзиев: Камерите в училищните тоалетни са недопустими, ще има пълно разследване

„Случаят в 138 СУ е дълбоко тревожен и напълно недопустим. Става дума за тежко посегателство върху личното пространство и достойнството на деца. Разбирам напълно тревогата, гнева и въпросите на родителите“. Това е позицията на кмета на София Васил Терзиев относно арестувания за камери в тоалетните училищен директор.

Терзиев заявява, че Столична община ще съдейства изцяло на МВР и прокуратурата за пълното изясняване на всички факти и за търсене на наказателна отговорност.

„Няма да има толерантност към подобни действия. Призовавам компетентните органи да проведат разследването в пълен обем, с цялата строгост на закона и без никакви компромиси“, пише още в позицията.

„По закон Столична община е собственик на сградите на общинските училища, но управлението на дейността в тях, включително използването на технически средства в сградите, е в правомощията и отговорността на директорите, които са органи за управление и контрол на съответната институция. Това обаче не освобождава никого от отговорност да гарантира сигурна и законосъобразна среда за децата.

Камери в санитарни помещения са абсолютно недопустими и представляват тежко нарушение на закона и на елементарни морални норми“, допълва градоначалникът.