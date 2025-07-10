10.07.2025 | 17:14

Росен Христов е на разпит в КПК. Деница Златев влезе в болница по спешност

Бившият енергиен министър твърди, че е разпитван в качеството на свидетел

Росен Христов влезе на разпит в сградата на ДАНС, където има офиси, които се ползват от Антикорупционната комисия. На влизане той заяви, че е призован в качеството на свидетел, съобщава националната телевизия.

Попитан дали действително в дома му днес били намерени 80 000 евро в брой, той отвърна, че е помолен да не коментира данни от разследването. Вчера в дома на Христов бе извършено претърсване от агенти на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), иззети са били комуникационни устройства, както и сумата от 80 000 евро в брой.

Претърсване бе извършено и в жилището на бившата шефка на „Булгаргаз“ Деница Златева, която е държала 100 000 лв. кеш. Златева също е била привикана днес на разпит, но сутринта е заявила, че по спешност е приета в болница заради високо кръвно.

Претърсванията на КПК и полицията в сряда са били заради оперативна информация, че се готви заличаване на следи по неизгодния за страната ни договор с турската компания „Боташ“ за доставки на газ, от които България няма нужда.

Засега причината за Христов и Златева да бъдат разследвани от КПК е неясна, но двамата са участвали в договарянето и подписването на спогодбата с турската компания, става година след като прокуратурата е образувала досъдебно производство, отбелязва БНТ.

Договорът бе сключен от едно от служебните правителства, назначени от президента Румен Радев.