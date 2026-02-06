06.02.2026 | 11:30

Румен Радев се ядоса на новия Изборен кодекс: Статуквото ограничава права

От нас зависи да си върнем правата. Да защитим демокрацията, написа новият политик

„Политическото статукво реши да ограничи възможностите на сънародниците ни зад граница да гласуват. Това е поредна стъпка в неговите опити да запази властта си като ограничи демократичните права„.

Това написа в социалните мрежи доскорошният президент Румен Радев. Поводът е гласуването в парламента в четвъртък, с което броят на изборните секции в страни извън Европейския съюз бе ограничен на 20. Това изискване ще засегне най-вече българите в страни като Турция, САЩ и Великобритания.

Поправките бяха приети на второ четене с гласовете на „Възраждане“, ГЕРБ, ИТН и БСП. „Против“ бяха ПП-ДБ, „ДПС-Ново начало“, АПС, „Величие“ и трима нечленуващи в парламентарни групи.

Предложението за намаляване на изборните секции извън консулските и дипломатическите представителства в страните, които не са членки на ЕС, до 20 дойде от „Възраждане“. Според действащия до момента закон няма ограничение за това колко секции могат да се създават, а колко ще са те зависи от подадените заявления.

„Решението на парламента разобличава и всяка претенция, че се опитва да съхрани и развива връзките и чувството за общност с българите в чужбина.

Но идват избори. От нас зависи да си върнем правата. Да защитим демокрацията. И заедно ще го направим„, заяви Радев.

Той все още не е обявил под как ще се яви на предстоящите предсрочни избори. Радев обаче намекна, че към момента няма да учредява партия. Откакто подаде оставка от президентския пост той е дал само едно интервю, в което не отговори конкретно на голяма част от въпросите.

Според „Възраждане“ поправките имат за цел да ограничат вота от Турция. Опозицията пък твърди, че поправките противоречат на Конституцията, която гарантира правото на глас на всеки български гражданин.

На последните парламентарни избори през октомври 2024 г. Централната избирателна комисия (ЦИК) разкри общо 719 секции за гласуване в чужбина. Най-много от тях действително бяха в Турция – 168, но и в други страни извън ЕС броят им многократно е надвишавал предвиденото ново ограничение – във Великобритания например избирателните секции бяха 112, а в САЩ – 53.