Румен Спецов вече е вписан светкавично като особен управител на „Лукойл“

Назначеният за особен търговски управител на „Лукойл“ – България Румен Спецов веч е вписан в Търговския регистър.
Спецов коментира пред bTV лаконично и политическите критики към него, че не покрива законовите изисквания, за да заема тази позиция: „Аз не отговарям за този избор. Има други, които са ме избрали“.
Румен Спецов беше избран в петък от правителството за особен управител на рафинерията на „Лукойл“. След това България получи от САЩ 6 месеца отсрочка за санкциите срещу руската нефтена компания.
Спецов е изпълнителен директор на Националната агенция по приходите (НАП) от май 2021 г. до август 2022 и от юни 2023 г.
След вписването му в Търговския регистър като особен управител на „Лукойл“ той ще напусне поста в НАП.
Спецов не може да съвместява двете длъжности и вече се търси нов шеф на приходната агенция, обяви вицепремиерът Томислав Дончев.
Какви са възможните сценарии за „Лукойл“?
Първата възможност е компанията да бъде купена централно – тоест да бъдат придобити всички нейни международни активи. При този вариант страната ни ще е поставена пред свършен факт.
Вторият е България да продаде собствеността на „Лукойл“ на наша територия.
Политиците вече подчертаха, че при такъв вариант парите от продажбата не трябва да се харчат в случай, че Русия заведе дело. Тук вече в сила влиза законът, в който при продажба трябва да се произнесе и ДАНС.
Третият е национализация, подобно предложение вече имаха МЕЧ, но то беше отхвърлено при гласуване в пленарната зала.
