Русе излиза на протест: Митов, пусни 4-те момчета!

За четвъртък вечерта е насрочен протест в Русе в защита на четиримата младежи, участвали в бой с полицейския началник в града Николай Кожухаров на 4 септември. Протестната демонстрация ще започне в 18 часа пред Съдебната палата в дунавския град.

Организаторите призовават за „свободата на децата на Русе“. Четирима тийнейджъри, на възраст от 15 до 19 години, в момента се намират в ареста след решение на окръжния съд.

Протестиращите ще настояват и за оставката на шефа на областното полицейско управление – пострадалия Николай Кожухаров.

Същевременно Методи Лалов, който е адвокат на непълнолетния задържан Станислав А. написа: в петък, 12.09.2025 г., 11:30 часа ще се проведе заседание пред Апелативен съд – Велико Търново по жалбата срещу задържането на 15-годишния обвиняем по случая в Русе.

Запомнете имената на следователя, прокурора и първоинстанционния съдия. Ще говорим за тях в съдебната зала, а след това и публично…

„Призовавам гражданите и медиите да дойдат в съдебната зала, за да се убедят лично в безобразията на прокуратурата и окръжния съдия“, пише адвокатът, който е бивш председател на Софийския районен съд.

Напрежението около този инцидент, който би трябвало да мине за битов, нараства основно заради мълчанието на властите по фактите. Наложи се видеозаписите, показващи сблъсъка, да бъдат пуснати от организацията BG Elves, вместо от МВР, които не веднъж часове след инциденти и престъпления са показвали какво са заснели охранителните камери.

Утре Апелативният съд във Велико Търново ще разгледа като втора и последна инстанция мерките за неотклонение на четиримата обвинени.

Любопитното в случая е и че Борислав Сарафов, който все още изпълнява функциите на главен прокурор, не мести разследването от Русе, въпреки съмненията в безпристрастността на местните власти. От прокуратурата отказват да отговорят на въпросите по темата.