17.08.2026 | 16:25

Рязък обрат във времето: Бури, градушки и силен вятър връхлитат страната

Жълт код е в сила за силен вятър в шест области, температурите ще останат до 36 градуса, а край морето се очаква слънчево време

Рязка промяна на времето започва утре, 18 август – от запад на изток над България ще преминава купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки, докато по Черноморието времето ще остане предимно слънчево и без дъжд.

Най-активни ще бъдат атмосферните процеси в Западна и Централна България. По-интензивни явления се очакват в Рило-Родопската област, където на отделни места са възможни гръмотевични бури и градушки, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

С промяната ще се усили и вятърът. В по-голямата част от страната той ще се ориентира от северозапад и ще бъде умерен, а в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина – силен. Именно с него ще започне да прониква и сравнително по-хладен въздух.

НИМХ издава предупреждение от първа степен – жълт код за потенциално опасно време и силен вятър в пет области от Северна България, както и в област Пазарджик.

В крайните източни райони обстановката ще бъде различна. Там вятърът ще остане от югоизток – слаб до умерен, а съществено влошаване на времето не се очаква.

Въпреки нахлуването на по-хладен въздух летните температури ще се задържат високи. Максималните стойности в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса, като в Северозападна България ще бъдат малко по-ниски. В София се очакват около 29 градуса.

В планините също ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотраен дъжд и гръмотевици, а в Рило-Родопската област явленията ще бъдат по-интензивни. Остават и условията за градушки. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 23 градуса, а на 2000 метра – около 16 градуса.

Добрата новина е за почиващите по Черноморието. Там ще бъде предимно слънчево, а следобед ще се появи купеста облачност, но валежи не се очакват. Максималните температури край морето ще бъдат между 28 и 30 градуса. Морската вода е 24-25 градуса, а вълнението ще бъде 2-3 бала. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър.