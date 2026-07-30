30.07.2026 | 17:46

Съдът: Прокурори върнали златото на Златанов, защото не познават закона, а не заради фалшивите фактури на Пепи Еврото

Издирваният Петьо Петров не е измамил прокурори за златото и парите на бизнесмените от Дупница – те грешно преценили

Прокурори са предали златото и парите на Явор Златанов на съпругата на Петьо Петров – Пепи Еврото, заради неправилно прилагане на закона, а не защото са били заблудени с фалшиви документи. Това посочва съдия Мирослав Георгиев в мотивите към присъдата на бившия следовател по делото, свързано с аферата „Осемте джуджета“.

Според съда прокурорите Дилян Деянов и Кирил Пейчинов е трябвало първо да разрешат спора между Явор Златанов и баща му Илия Златанов за собствеността върху иззетите ценности. Вместо това златото и парите били върнати, без да бъде установено на кого действително принадлежат.

В съдебните мотиви се посочва, че двамата прокурори или не са познавали приложимите законови разпоредби, или не са ги приложили правилно. Именно тази грешна правна преценка довела до предаването на ценностите, а не представените фалшиви фактури.

Петьо Петров – Пепи Еврото, беше признат за виновен за склоняване към измама на Илия Златанов и наказан с глоба. Той обаче беше оправдан по обвинението, че лично е използвал неистински документи.

Бившият следовател беше съден задочно, тъй като изчезна през май 2023 година. Според публично известните данни той е упражнявал влияние в съдебната система от скрито помещение в столичния ресторант „Осемте джуджета“.

Обвинението твърди, че Пепи Еврото е организирал схема, чрез която Специализираната прокуратура върнала злато и пари, иззети от Явор Златанов като веществени доказателства. Ценностите обаче не били предадени на него, а на баща му Илия Златанов.

Златанов-старши потърсил съдействие от Петьо Петров, който го уверил, че може да помогне за връщането на имуществото. За доказване на собствеността били представени фактури, според които Илия Златанов уж закупил златните монети от германска фирма.

Илия Златанов подписал молба за връщането на златото и парите. Документът бил внесен в прокуратурата от служителки на Пепи Еврото и неговата съпруга Любена Павлова.

Съдия Мирослав Георгиев приема, че Петьо Петров е убедил Илия Златанов да използва фалшивите документи и да подаде молбата до прокуратурата. Според съда действията на Златанов-старши също представляват престъпление, но той не е привлечен като обвиняем и е останал свидетел по делото.

По сходен начин Пепи Еврото склонил бившия депутат Димитър Ламбовски да поиска връщането на 550 000 евро. За целта му предоставил договор за отговорно пазене между Ламбовски и Явор Златанов, който също бил фалшив.

По делото не е установено кой е изготвил неистинските фактури и договора за отговорно пазене. Според съда няма достатъчно доказателства, че документите са били съставени лично от Петьо Петров.