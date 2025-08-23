23.08.2025 | 10:21

Съдията, който се удави в Царево, се опитал да блудства с 15-годишна в морето

След като момичето крещяло за помощ, туристи го погнали и той опитал да избяга, но течението го отнесло

Виктор Георгиев – съдията от Окръжния съд в Перник, който във вторник следобед се удави на Попския плаж в Царево, е намерил смъртта си при скандални обстоятелства, твърди „Уикенд“.

Малко преди да се удави в бурното море, 59-годишният магистрат и доскорошен председател на Окръжния съд в Перник е бил спипан на калъп във водата с 15-годишно момиче, с което е опитал да блудства в морето. Непълнолетната девойка била прегръщана, целувана и опипвана против волята си във водата от съдия Виктор Георгиев и според думите на няколко независими един от друг източници, ученичката започнала да се съпротивлява и да крещи за помощ. Заради лошото и облачно време в Царево във вторник следобед на Попския плаж не е имало много туристи, но виковете на 15-годишната са били чути от двама мъже, разхождащи се по крайбрежието.

„Те се разкрещяха срещу съдията и веднага влязоха в морето, за да помогнат на момичето и да я отърват от лапите на дъртия перверзник. Онзи се уплаши да не го набият и навлезе дълбоко в морето. Течението го отнесе навътре, а два-три часа по-късно удавеното му тяло изплува встрани от Попския плаж“, разказва покъртителната история за смъртта на Виктор Георгиев очевидец на скандалната случка.

Според думите на друг запознат със случката още в 15.20 часа във вторник следобед е бил подаден сигнал на спешния тел. 112 за педофил на Попския плаж и полиция се е отзовала на място. Съдията от Пер нишкия окръжен съд обаче вече е бил завлечен от бурното море, а спасителите не са успели да го открият.

Около 18 часа трупът на съдията педофил е изплувал край Попския плаж.

Заради трагичната, развръзка с настъпилата смърт от удавяне на 59-годишния магистрат Виктор Георгиев, от МВР са предпочели да не разследват подадения часове по-рано сигнал за блудствени действия на съдията от Перник. Така смъртта на Георгиев влиза в графата „нещастен инцидент“ и се спестяват травмиращите за 15-годишното момиче разпити какво точно се е случило.

Според запознати непълнолетното момиче е от Бургаския регион и е било на брега на Попския плаж с още две свои приятелки, също ненавършили 18-годишна възраст. Момичетата били черпени с алкохол от съдия Виктор Георгиев, който настойчиво ги канел да влязат с него в морето. Според разказа на една от девойките съдия Георгиев насилствено придърпал 15-годишната към себе си и влязъл с нея в морето. Твърди се, че магистратът от Перник е бил порядъчно пиян, като преди да влезе в морето с непълнолетната, е размахвал пачка със 100-левови банкноти пред момичетата.

Магистратът Виктор Георгиев е бил сам на Попския плаж, макар да пристигнал няколко дни по-рано в Царево с шумна приятелска компания от съдии.

„Виктор Георгиев от няколко години кара лятната си почивка в курортното село Лозенец в почивната база на Върховния касационен съд, но този път беше отседнал с колеги и приятели в малък частен хотел. Оказа се, че в деня на удавянето си той се е наливал с узо от ранни зори и въпреки мрачното време в Царево е отишъл на Попския плаж в ранния следобед, за да си допие. Там е срещнал непълнолетните момичета, които е задявал и впоследствие е опитал да блудства с едно от тях.

Застигна го Божието правосъдие ако не се беше удавил, нищо нямаше да му се случи“, коментират в Царево инцидента с пернишкия съдия.

Магистратът Виктор Георгиев беше основно действащо лице в грозен секс скандал през лятото на 2011 г., когато беше зам.-председател на Окръжния съд в Перник.

Тогава 22-годишната студентка по биология Ася Петрова подаде жалба в полицията, че съдията е блудствал с нея на купон във вилата си край Перник, но няколко дни по-късно оттегли сигнала си, след като била предупредена да мълчи.

Жалбата й в полицията обаче съдържа подробни детайли за извратените сцени. На 27 юни 2011 г. Ася била поканена във вилата на съдия Георгиев в Дивотино от своята приятелка Бети, която му била любовница. На партито присъствал и криминално проявеният Калин Боксьора, който шмъркал кокаин със съдия Георгиев

Ася Петрова поискала да си тръгне от вилата на магистрата, но Калин Боксьора я ударил с телефон по носа. Най-напред я опипвал той, а след това магистратът слязъл от 3-тия етаж, където бил с Бети, вдигнал я на ръце и опитал да я изнасили в друга стая. След заплахи, че и тя има близки магистрати, той я оставил.

Когато слязла долу обаче, чула как съдия Георгиев и Калин Боксьора описват с наслада интимните й способности, и съдията отново я награбил, след нови заплахи той и казал, че ще я остави, но иска, да еякулира пред нея. Ту се скрила зад перде, за да не гледа как магистратът перверзник се самозадоволява. После Ася била качена в колата на магистрата, който през цялото време я предупреждавал да мълчи.

След като скандалният случай на съдия Георгиев, опитал да изнасили студентка стана медийно достояние, магистратът от Пернишкия окръжен съд стана обект на проверка от етичната комисия на Висшия съдебен съвет, но така и не беше наказан, тъй като студентката оттегли жалбата си срещу него и Калин Боксьора. Мълви се, че девойката е била заплашвана да се отрече от думите си.

„Това е недоразумение между две приятелки, които, за съжаление, намесиха и моето име. Калин Боксьора е мой братовчед и поддържа вилата ми. Не съм шкъркал кокаин, направих си тест в лаборатория, който показа, че не съм употребявал никакви наркотици“, „коментира скандалната история съдия Виктор Георгиев.

През 2018 г. магистратът сексманиак беше избран за председател на Окръжния съд в Перник, но се задържа на поста само около 2 години, след което остана редови съдия. Твърди се, че Виктор Георгиев е близък приятел с друг скандален магистрат от Перник – прокурорът от местната Окръжна прокуратура Бисер Михайлов, чийто син Васил се прочу със серия от побои и към днешна дата е обявен за издирване от МВР.