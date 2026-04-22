22.04.2026 | 11:33

Шефката на кабинета на президента: Опорките срещу Радев в европейските медии се пускат от България

Съмнителни „познавачи“ на българския политически живот „анализират“ и се тюхкат, че крехката ни демокрация е в опасност

Още не са минали 48 часа от края на изборния ден и различни съмнителни „познавачи“ на българския политически живот взеха не на въоръжение, а направо в пълно бойно снаряжение една откровена неистина срещу безапелационния победител в изборите – „Прогресивна България“.

Те – опорките – са отдавна известни, но сега се пускат фриволно в българските медии, в някои европейски издания, откъдето се връщат обратно – вече цитирани като неоспорим факт (защото „идват от европейски медии“) – в българските медии. И същите тези съмнителни „познавачи“ на българския политически живот „анализират“ и се тюхкат, че крехката ни демокрация е в опасност.

Наративът, че Румен Радев ще смени геополитическата ориентация на страната, е точно толкова смешен и неверен, колкото и наративът, че той е „руска подводница“ в дълбоките устои на българския евроатлантизъм. И е обратно пропорционален на истината.

А истината е, че такава победа на изборите и такъв разгром на останалите политически субекти тези анализатори не очакваха. Защото са много далеч от познаването на българската обществена реалност, както впрочем от нея са далеч и политическите им ментори (избранници или каквито там им се падат) – част от разгромените. И затова успяха да вдигнат пренебрежимо малко изборния си резултат, въпреки паразитирането върху протестите от миналата година.

Цялото това отвратително внушение не би било проблем, ако не беше насочено срещу бъдещата управляваща формация и нейния лидер, който утре ще трябва със самочувствие да отиде в европейските институции и да защитава българските интереси. Само че там силно се влияят от всякакви слухове и внушения, особено когато са тиражирани от уж авторитетни европейски издания и особено включващи в статиите си , писани “на коляно”, “Русия” или “Орбан”.

И ще ги питам видните „евроатлантици“ на българска почва, когато бръщолевенията им доведат до реална щета за България – имиджова или финансова. Но, както историята неведнъж е показвала, дребните политически сметки и жаждата за реванш често надделяват над националния интерес.

И най-важното – българските граждани вече показаха, че разпознават този модел и му дават ясна оценка. Това е присъда, която не може да бъде заглушена с опорки, с аларми за измислени хибридни атаки, нито прикрита зад удобни внушения. И няма да бъде пренаписана.

Надя Младенова, началник на кабинета на президента Илияна Йотова.