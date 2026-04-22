22.04.2026 | 11:30

Правителството вади 1.4 млрд. € от банката-касичка на модела „Борисов-Пеевски“

Служебното правителство няма да харчи тези средства, а ще ги остави на Румен Радев

В едно от последните заседания на служебния кабинет премиерът Андрей Гюров обяви нова антикорупционна мярка. Днес правителството ще одобри решение, с което 1.4 млрд. евро ще бъдат изтеглени от държавната Българска банка за развитие.

„Миналата година преди протестите правителството на Росен Желязков направи огромни заеми и заключи част от тях в ББР – банката-касичка на модела „Борисов-Пеевски“, банката с широки пръсти и къса памет, която раздава огромни кредити и забравя да си ги потърси. Тези 1,4 милиарда евро осем месеца вече стоят в тази касичка, прашасват там, докато българските граждани плащат лихвите по тези кредити“, заяви Гюров в началото на заседанието на служебния кабинет.

„Днес има шанс да върнем тези пари на данъкоплатците. Те може да отидат за модерни болници, медицински хеликоптери, кабинети за наука в училищата, модерни старчески домове. Служебното правителство няма да харчи тези пари и дава възможност следващото правителство да реши какво да прави с тях. Надявам се да го направи прозначно“, каза Гюров.