29.08.2026 | 17:58

САЩ: Борисов е получил 45 млн. евро рекет от Божков (документи)

На 23 януари 2020 г. Владислав Горанов се обажда на хазартния бос с искане да прехвърли бизнеса си безплатно на лице, посочено от вожда на ГЕРБ

След черните страници за Делян Пеевски, OFAC пусна и черните страници за Бойко Борисов. По делото на Васил Божков в САЩ американското правителство приложи доказателства в общ обем 120 страници.

Името на Борисов фигурира вътре 40 пъти.

Късно вчера във федералния съд във Вашингтон постъпиха документи от OFAC в подкрепа на наложените над Божков санкции. Първото, което бие на очи, е установената от OFAC обща сума на подкупите в периода 2017-2019 – 45 милиона евро. Това е далеч над първоначално обявените 60 милиона лева. OFAC сочи, че това са 20% от нетната печалба на божковия бизнес, заминали към Борисов, чрез Владислав Горанов, през проверявания период. Като искания процент е бил определен от Борисов.

Второто, което бие на очи, е телефонно обаждане от Горанов до Божков на 23 януари 2020, в което Горанов – от името на Борисов – поставя ултиматум на Божков да прехвърли мажоритарния дял в бизнеса си безплатно на посочено от Борисов лице (името е спестено). Т.е. освен таксата „ще помагаш“, в един момент човекът от Банкя решава негово приближено или подставено лице директно да стане мажоритарен ортак на Черепа.

Божков отказва, след което Народното събрание приема закона за национализация на лотарията му. Mного е вероятно това телефонно обаждане да е сред записите, предоставени от Божков на OFAC.

По делото има множество „черни страници“, както и цели документи, представляващи секретни доказателствени средства, които на този етап не са приложени. Съгласно самия OFAC, те могат да бъдат предоставени на по-късен етап – но само и единствено на вниманието на съдията-докладчик в закрито заседание.

Някои от засекретените документи изглежда са изключително чувствителни, доколкото посоченото основание за засекретяване е „източници и способи за събиране на доказателства“. Друго посочено основание е „касаещо наказателно преследване“. Т.е тук вече не говорим само за административен процес!

Всичко това трябва да зазвъни като камбана в главите на родната прикриватура. Това не е „една Пламенка каза“, а официален документ от американското федерално правителство, представен пред федерален съд. И до ден-днешен обаче и.ф. Ваня Стефанова блажено гледа в тавана и се прави на заспала лисица. Тя единствена има властта да реактивира смачканото преди близо 3 години дело.

И очевидно има съответната цена да (не) го прави. Как точно човекът от Банкя е все още в състояние да плаща тази цена, остава големият въпрос без отговор. Засега.