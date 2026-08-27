27.08.2026 | 21:25

Прокуратурата: Заглушаване има, но няма заглушител в ресторанта на Ами

Това е директен сблъсък на твърденията на премиера Румен Радев и вътрешния министър Иван Демерджиев

Прокуратурата твърди, че има доказателства за заглушаването на GPS сигнал в столичния квартал „Драгалевци“, но няма намерено устройство, за което експертите да са потвърдили, че е заглушител, съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова.

Това е директен сблъсък на твърденията на премиера Румен Радев и вътрешния министър Иван Демерджиев, който твърдят как ДАНС и Комисията за регулиране на съобщенията са открили мощен заглушител. Сега прокуратурата обяснява, че те явно са се объркали.

Преди два дни Демерджиев директно обяви, че до ресторант „Келари“ е открит джип със заглушаващо устройство, а заведението е свързано с известния бизнесмен Размиг Чакърян – Ами.

Доскоро Ами беше свързван с доходоносния аутсорсинг на държавни бизнеси по границите с Турция и със златните ТИР паркинги, но през последната седмица попадна във фокуса на общественото внимание със заглушителя, открит в София.

Самият премиерът Румен Радев проговори за заглушителя и започна да разказва за проведените акции на полицията в имотите, използвани от Ами.

Прокуратурата сега обяснява, че оперативните действия на службите са започнали в късния следобед на 21 август, когато е установили смущаване на GPS сигнала в района.

Прекъсване на GPS сигнала е имало, но това е станало преди започване на претърсването на заведението в Драгалевци. По време на акцията на власти GPS сигналът вече е бил възстановен.

Преди два дни вътрешният министър Иван Демерджиев разказа, че пред драгалевският ресторант „Келари“, където е намерена предполагаемата техника за заглушаване, е имало изнедващо присъствие на полицейска патрулка.

Образувано досъдебно производство за престъпление, за което законът предвижда до пет години затвор. В този случай разследващите не могат да подслушват и събират трафични данни, защото заглушаването на сигнал не се води за тежко престъпление.

Служителите на ДАНС, полицията и Комисията за регулиране на съобщенията са открили кабели, акумулатори и поставки, но без електронни устройства в тях. По предварителните заключения на техническите експерти нито един от иззетите предмети не може категорично да бъде определен като заглушаващо устройство.

Прокуратурата казва, че на този етап не може да се направи извод дали първоначално установеното заглушаващо устройство впоследствие е било премахнато.

В понеделник наблюдаващият прокурор е дал указания да бъдат разпитани всички лица, за които има данни, че са свързани със случая. Прокурор Стефанова обясни, че това включва и лицата, посочвани публично като свързани със случая, сред които и Размиг Чакърян-Ами.

По делото са назначени пет експертизи. Те трябва да установят предназначението и техническите характеристики на иззетите предмети, включително дали сред тях има техника, способна да заглушава конкретния сигнал, или отделни компоненти от подобно устройство.

След получаването на експертизите наблюдаващият прокурор ще анализира всички събрани доказателства и ще прецени дали те сочат наличие на предмет на престъплението.

Разследващите проверяват и собствеността на иззетите вещи, както и връзките между конкретни търговски дружества, фирмата собственик на автомобила и собствениците на имотите, в които са извършени претърсванията.

Все още не е установен произходът на откритите кабели и акумулатори. По предварителни данни на експертите те не представляват специфична техника, чийто произход може да бъде определен само по характеристиките ѝ.