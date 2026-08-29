Джуджето на Гешев и Сарафов се кандидатира на ВСС и лицемерно говори за джуджета в съдебната систеа

Джуджето на Иван Гешев и Борислав Сарафов се кандидатира за Висшия съдебен съвет (ВСС) и лицемерно говори за джуджета в съдебната система.
Бившият окръжен прокурор на Плевен и бивш председател на Асоциацията на прокурорите Владимир Николов обслужваше статуквото години наред:
– Като председател на прокурорската асоциация, точно този човек венцеславеше Гешев и Сарафов.
– Години наред той саботираше всяка реална съдебна реформа и пазеше статуквото.
-„Прогледна“ едва когато клановите битки в прокуратурата го застигнаха, като го отстраниха от асоциацията и го наказаха дисциплинарно. Или задкулисието сега му изгражда образ на репресиран, за да го инсталира на нов пост.
Когато Николов говори, той не дава конкретни факти за зависимости и престъпления, а говори общи приказки.
Ако в новия ВСС влезе Николов и подобни нему, няма да има никаква разлика със сегашните „въшки“ от ВСС.
Адвокат Методи Лалов, бивш председател на СРС
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