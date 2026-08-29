29.08.2026 | 18:14
Джуджето на Гешев и Сарафов се кандидатира на ВСС и лицемерно говори за джуджета в съдебната систеа
Години наред Владимир Николов обслужваше статуквото и венцеславаше и двамата главни прокурори

Джуджето на Иван Гешев и Борислав Сарафов се кандидатира за Висшия съдебен съвет (ВСС) и лицемерно говори за джуджета в съдебната система.

Бившият окръжен прокурор на Плевен и бивш председател на Асоциацията на прокурорите Владимир Николов обслужваше статуквото години наред:

– Като председател на прокурорската асоциация, точно този човек венцеславеше Гешев и Сарафов.

– Години наред той саботираше всяка реална съдебна реформа и пазеше статуквото.

-„Прогледна“ едва когато клановите битки в прокуратурата го застигнаха, като го отстраниха от асоциацията и го наказаха дисциплинарно. Или задкулисието сега му изгражда образ на репресиран, за да го инсталира на нов пост.

Когато Николов говори, той не дава конкретни факти за зависимости и престъпления, а говори общи приказки.

Ако в новия ВСС влезе Николов и подобни нему, няма да има никаква разлика със сегашните „въшки“ от ВСС.

Адвокат Методи Лалов, бивш председател на СРС

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