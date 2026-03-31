31.03.2026 | 10:34

Син на депутат от ГЕРБ получи 45 млн. лв. банково финасиране

Фирмата му “МЛД Батери Парк” прибира 15,5 млн. лв. по ПВУ

Синът на Младен Маринов – водач в листата на ГЕРБ в София – област, депутат и бивш главен секретар на МВР и вътрешен министър, напредва здраво в бизнеса.

Фирмата “МЛД Батери Парк”, в която участие имат младият Младен Младенов Маринов и майка му, е получила 45 милиона лева банково финансиране. Това е станало в края на миналата година, скоро след като фирмата беше одобрена да получи 15,5 милиона лв. финансиране по ПВУ.

Припомняме, че малко преди това 24 годишният Младен влиза в бизнеса и буквално за месеци става милионер. Талантливият наследник и майка му правят симулативна сделка на цена от 1 евро/кв.м. или над 200 пъти по-ниска от пазарната цена за имот за фотоволтаичен парк и батерии. Линк в коментари.

Любопитен факт е, че през есента на 2025 г. във фирмата “МЛД Батери Парк” като съдружник влиза ново дружество. Сделката за продажба на част от дяловете на младия Младен и майка му е изповядана при нотариус Искра Фидосова, а синът ѝ Франсоа Фидосов е упълномощен да подаде документите в Търговския регистър.

Припомняме, че Фидосова беше депутат и значим фактор в ръководството на ГЕРБ, а баща ѝ е продал хижата на Петрохан на Ивайло Калушев.