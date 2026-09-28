28.09.2026 | 16:48

Скандалът „Кимбърлигейт“: Свалила ли е американска посланичка правителството на Боложан в Румъния

Посланикът на САЩ в Гърция се е похвалила с ролята си в падането на румънския кабинет. В центъра на спора са интереси за продажба на американски втечнен газ през Вертикалния газов коридор

Кимбърли Гилфойл

Публикация на американския вестник „Уолстрийт джърнъл“ предизвика мащабен политически скандал в Румъния, придобил популярност в местните медии като „Кимбърлигейт“. В центъра на дебата е въпросът дали посланичката на САЩ в Атина Кимбърли Гилфойл е изиграла роля в падането от власт на правителството на Илие Боложан.

Според разследването на „Уолстрийт джърнъл“, по време на вечеря в Атина през март Гилфойл е влязла в остър спор с гръцкия министър на енергетиката Ставрос Папаставру. Обсъждайки предстоящото падане на румънския кабинет, американската посланичка е заявила: „Можем да направим това във всяка държава, където пожелаем. Можем да направим това и тук“. Гръцкият министър е отговорил, че САЩ не могат да сменят избраното от народа правителство на Гърция. Адвокат на Гилфойл е оспорил пред румънската телевизия Диджи 24 начина, по който е предаден разговорът.

Публикацията предизвика бурни реакции в Румъния, тъй като местните медии съобщиха и за среща в ресторант в Букурещ на 31 март, в която са участвали посланичката на САЩ в Атина Кимбърли Гилфойл, лидерът на Социалдемократическата партия (СДП) Сорин Гриндяну, тогавашният министър на енергетиката от СДП Богдан Иван и президентският съветник Флорин Владика. Срещата се е състояла малко преди СДП да напусне управляващата коалиция. Впоследствие румънският парламент свали правителството на премиера Илие Боложан чрез вот на недоверие, внесен съвместно от СДП и крайнодясната партия АУР.

Политическата криза има и съдебни последствия. В края на юли Апелативният съд в Букурещ спря изпълнението на шест решения на служебния кабинет на Боложан след жалба на социалдемократите. Тези сътресения идват на фона на сериозни икономически предизвикателства – още през март Румъния обяви криза на пазара на горива и наложи таван на надценките заради растящия бюджетен дефицит.

Според независимия сайт G4Media, истинският фокус на разследването на „Уолстрийт джърнъл“ е лобирането от страна на Гилфойл в полза на американската газова компания „Венчър глобал“ (Venture Global) за продажби през Вертикалния газов коридор. Изданието посочва, че цената на американския втечнен газ често надвишава пазарната, а бившият енергиен министър Богдан Иван е оказвал натиск върху държавни компании да го купуват.

Лидерът на опозиционната партия „Съюз за спасение на Румъния“ Доминик Фриц публично поиска обяснения от Гриндяну за обсъжданото на срещата през март и дали е имало обещания за комисиони от газови договори. От СДП отговориха, че разговорът е бил фокусиран изцяло върху стратегическата роля на Румъния във Вертикалния газов коридор.

Лидерът на АУР Джордже Симион, който се определя като „добър приятел“ с посланичката, категорично отхвърли твърденията, че кабинетът на Боложан е паднал след нейна намеса, подчертавайки, че позицията на партията му срещу управлението е била последователна.