Бащата на изчезналото с Ивайло Калушев момче: Знам с кого е и съм спокоен

Две момчета са с изчезналия Ивайло Калушев, собственик на хижа „Петрохан“, където бяха убити трима души. Това са 15-годишният Александър Макулев и 22-годишният Николай Златков, който е от групата природозащитници. С тях няма връзка от 29 януари 2026 г.

Това обяви в ефира на „Нова тв“ Яни Макулев, бащата на 15-годишното дете. Той обаче твърди, че не е притеснен за сина си.

Според него издирваният Ивайло Калушев и двете момчета не са били в хижата по време на трагедията. Те са заминали дни преди това към Бургас, за да се гмуркат в морето, като са били настанени в село край морето.

На 2 февруари в двора на хижата бяха открити трима мъртви мъже. Оттогава се издирва собственикът на хижата Ивайло Калушев.

Веднага след като е научил за убийствата в Петрохан, Макулев е потърсил сина си и Иво по телефона, но и двата апарата са били изключени и оттогава няма връзка с тях. Въпреки това той твърди: „Аз съм спокоен в момента, защото знам Алекс с кой се намира и съм доволен, че е в безопасност. Оставям се на вътрешния си инстинкт, като спортист и родител, но съм убеден, че до ден-два ще има развитие по темата и те ще се появят“.

Според него убийствата в Петрохан са извършени от външни хора, вероятно защото рейнджърите са нарушили нечии интереси и са видели нещо, което не е трябвало да виждат. Той допуска, че Иво се укрива в момента, защото може да има заплаха и за неговия живот, но ще се появи, „докато утихнат нещата“. Не е ясно обаче защо двамата младежи се укриват заедно с него.

Бащата подчерта, че никога не е имал и капка съмнение в Ивайло Калушев и неговите приятели и отхвърля всякакви твърдения за секта и педофилска мрежа са безпочвени. „Никога не съм имал капка съмнение, когато съм поверявал детето си за участие в лагери“, каза Макулев. Той обяви, че единият му син през 2012 г. е прекарал една година с Ивайло в Мексико.