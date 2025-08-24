24.08.2025 | 13:10

Скандална подстрижка на момиченце струва 50 лева

Бащата пита: Това нормално ли е?

Скандална подстижка на малко момиченце в Пещера коства на родители й 50 лева, или 25,56 € по стандартите с двойното превалутиране, съобщи Гласнюз.

Изненадан от цената на детската подстрижка бащата се консултира със свои съграждани в социалните мрежи, задавайки въпроса дали подобна цена е нормална за града.

Според съгражданите му, не е! Нито цената е нормална, нито подстрижката.

На снимка, споделена от бащата на 6-годишното момиченце, се вижда прическа, която очевидно е подстригана неравномерно и без професионално оформление.

Горната част на косата е отрязана рязко и значително по-късо, като линията изглежда права и твърда. Под нея обаче остават по-дълги кичури, които са с различна дължина и стърчат хаотично.

Преходът между късата и дългата част липсва – няма плавност или слоест ефект. Краищата пък не са подравнени.

Освен момиченцето, съпругата на мъжа също се е подложила на прическа, а и на „кичури“, в салона. Не се споделя дали косата на жената също изглежда толкова безобразно, но нейната сметка също е толкова висока – 225 лева (115,04 €).

„Не, не е нормално! Хубаво има касова бележка, но на нея се разбира, че има 5 процедури по 50 лева, което очевидно не е така! Със сигурност виждам измама, но това е мое мнение!“, коментира жена под снимките.

„50лв.постригване? Това ще да е от златните ръце на някой известен коафьор… И още колко по 50… а аз плащам под 30 лева за подстригване и боядисване. Добре, че има салони с нормални цени, че иначе ще трябва всички да минем по един курс!“, написа друга дама.

„Фризьорката трябваше да ви плати на вас а не вие на нея!“, пък коментира друга.

Мъж посочи, че в голяма част от салоните в града цените са безумни. „В Пещера фризьорските услуги са невероятно и безумно скъпи! Пример: фризьорска услуга за жена в Пещера струва 40 лева, а в Брацигово същото нещо е 18 лева!“

„За такова нащърбено подстригване не само не трябва да платиш ами трябва да искаш компенсация. Така или иначе след тоя пост ще изгуби много клиенти надявам се“, пишат още коментиращи.

Така общата сума за майката и детето става 275 лева, близо една четвърт от минималната работна заплата в страната.