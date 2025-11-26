26.11.2025 | 19:20

След 5 месеца в ареста: Барбутов излиза под „домашен арест“

Няма опасност бившият зам.-кмет на София да се укрие, както и да извърши престъпление, реши днес състав на СГС

Софийският градски съд измени мярка на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов от „задържане под стража“ в „домашен арест“ с проследяваща гривна.

Съдът прие, че доказателствата по делото разумно подкрепят вероятно извършено от Барбутов престъпление, но няма опасност той да се укрие, както и да извърши престъпление. Той има добри характеристични данни и няма укоримо поведение преди процесното деяние, са друга част от аргументите. „С оглед на това, че е внесен обвинителен акт и че СГП твърди, че е събрала всички доказателства, както и с оглед срока на задържане, който надхвърля обичайния срок за тези престъпления, няма реални предпоставки за продължаване на задържането“, мотивира се съдът.

Определението подлежи на незабавно изпълнение, както и на протест в 7-дневен срок пред САС.

Барбутов е подсъдим за участие в организирана престъпна група, с цел извършване на престъпления по служба и подкупи. Наскоро прокуратурата внесе в съда обвинителен акт срещу него, Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова – зам.-кмет на район “Люлин“. В ареста е от края на юни.

Преди месец друг съдебен състав на Софийски градски съд промени мярката за неотклонение на Барбутов и му наложи домашен арест, но след това апелативният съд отмени определението на първата инстанция. Преди това няколко съдебни състава отказваха да променят мярката в по-лека.

Адвокат Ина Лулчева отбеляза, че клиентът ѝ вече над пет месеца се намира в ареста. „Няма налице нито едно ново обстоятелство, което да обосновава тази най-тежка мярка за неотклонение“, каза защитникът. Тя отбеляза, че мярката за неотклонение не трябва да бъде нито наказание, нито превенция. Лулчева допълни, че Барбутов е неосъждан, семеен с две малки деца, и не е установено негово поведение, което да е насочено към затрудняване на процеса. Според Ина Лулчева няма данни, според които има опасност той да извърши престъпление, ако не е задържан под стража.

„Моля за по-лека мярка, за да бъда близо до семейството си“, каза пред съда и самият Барбутов.

От прокуратурата заявиха, че няма основания за промяна на мярката за неотклонение, както и че не е разколебано обоснованото предположение, че Барбутов е извършил престъплението, за което е обвинен.