11.07.2026 | 16:26

Случаят „Петрохан“: Яни Макулев се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Имам пълна вяра в работата на българското разследване, заяви той

Яни Макулев – бащата на 15-годишния Александър, който беше открит мъртъв в кемпер под връх Околчица заедно с 22-годишния Николай Златков и Ивайло Калушев, се разграничи от Стела Майсторова и Ралица Асенова.

Той заяви, че има пълна вяра в работата на българското разследване, в екипите на ГДНП, МВР и Софийска окръжна прокуратура, които работят по случая „Петрохан“.

Стела Майсторова, майка на Ивайло Калушев, и Ралица Асенова, майка на Николай Златков, оспорват официалната информация от разследването. Те са учредили фондация „Истина за Петрохан и Околчица“ като основната цел на организацията е осигуряване на възможност за външно разследване.

Макулев категорично се разграничи от фондацията и каза, че нито той, нито семейството му търси или събира дарения под каквато и да е форма.

Ето какво написа той в социалните мрежи:

„Във връзка с многобройните запитвания, които получавам относно това дали съм част от фондацията на Ралица Асенова и Стела Майсторова, както и относно инициативата за събиране на средства за външно разследване, бих искал да заявя следното:

Пълно доверие в институциите: Имам пълна вяра в работата на българското разследване, в екипите на ГДНП, МВР и Софийска окръжна прокуратура, които работят по случая.

Липса на обвързаност: Не съм част от фондацията на Асенова и Майсторова. Нито аз, нито семейството ми търсим или събираме дарения под каквато и да е форма.

Процедурен ред: Ако възникне необходимост от външно разследване или допълнителна експертна помощ, това ще бъде заявено от наша страна по официален и надлежен ред чрез българските институции. Към момента вече сме предприели стъпки за отправяне на молби за международна правна помощ.

Прозрачност при нужда: В случай че в бъдеще възникне необходимост от финансова подкрепа, това ще бъде обявено публично от мен или от името на семейството ми. В такива случаи ще бъдат посочени конкретна цел и необходима сума. Към настоящия момент такава нужда не съществува.

Уважение към чуждото мнение: Уважавам правото на всеки да търси истината по начин, който сам е избрал“.