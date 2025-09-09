Тежка телесна повреда?! Друг път.

Ето какво написах в частната жалба до Апелативен съд – Велико Търново срещу скандалното определение на съдия Милена Пейчева от ОС – Русе, която задържа 15-годишния младеж от Русе (Методи Лалов представлява непълнолетния сред задържаните – 15-годишния Станислав А., и съответно обжалва оставянето му в ареста – бел. ред.):

„Неяснота в мотивите, водеща практически до липса на мотиви, представлява и позоваването на „предварително медицинско становище на вещо лице“. Остава неясно каква процесуалната доказателствена стойност има това становище – експертно заключение ли е по смисъла на чл. 152 от НПК, при което положение вещото лице ще носи наказателна отговорност по чл. 291, ал. 1 и 2 от НК, или е „нещо като нищо“, в който случай съдът не може да изгради фактическите си изводи на това становище.

Липсват мотиви и защо съдът е приел, че са налице доказателства, че е налице тежка телесна повреда по смисъла на чл. 128, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. Посоченото в съдебния акт, че е „причинена тежка телесна повреда – постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота на Кожухаров, с реална възможност за възникване на усложнения при така получените травматични увреждания“, без да е налице и една дума какви са конкретно тези травматични увреждания, е до такава степен безобразно, че не може да бъде определено по друг начин освен или като флагрантна некомпетентност, или като съдебен произвол.

Как съдия Милена Пейчева е отнесла неясните травматични увреждания към Постановление на Пленума на Върховния съд № 3/27.09.1979 г. по н. д. № 6/1979 г., което касае съдебната практика относно признаците и различията на видовете телесни повреди по НК? Видно е, че тя си е позволила да препише обвинението на прокуратурата, което е в такава степен непрецизно, че е негодно да доведе до вземане на каквато и да е мярка за процесуална принуда.

Всякакви оправдания на прокуратурата и съда, че „разследването е в начален етап“ и че това е „работно обвинение“ са абсолютно недопустими и нямат място в нито един съдебен акт. НПК не познава тези термини, а всяко актуално обвинение трябва да е прецизно, за да може обвиняемият и защитата да разберат всички съставомерни факти на престъплението, в което е обвинен и неговата правна квалификация и да упражняват правото си на защита при познаване на фактическите и юридически рамки на обвинението. Това налага не само да бъде посочено общо, че е налице „постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота“, но и да бъде посочено конкретно тежкото заболяване, което обхваща болестни процеси и състояние с голяма продължителност, като бъде отразено от увреждането на кой или кои органи и системи на организма следва то.

Съдът и органите на досъдебното производство разполагат с огромни ресурси и са задължени по закон да провеждат обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководят от закона (чл. 14, ал. 1 от НПК), включително да събират и проверяват както доказателствата, които разобличават обвиняемия или отегчават неговата отговорност, така и доказателствата, които оправдават обвиняемия или смекчават отговорността му (чл. 107, ал. 3 от НПК). Затова е правно нетърпимо те да се позовават на „бързина“, „начален етап“, „работно обвинение“ и други подобни, щом това нарушава правото на защита на обвиняемия (чл. 56 от КРБ и чл. 15 от НПК), който при това е невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда (чл. 31, ал. 3 от КРБ и чл. 16 от НПК).

Или казано с думи прости – правосъдните органи дължат винаги прецизност в действията и актовете си, независимо на кой етап се намира наказателното производство, а техните пропуски, процесуални дефицити и неблагополучия никога не могат да бъдат прехвърлени в тежест на обвинените лица.“

Докарали сме го дотам, че трябва да прегазим като валяк съдебната система, преди тя да ни прегази окончателно.

Можете да разчитате на мен за това!