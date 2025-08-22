22.08.2025 | 19:10

Собственичката на парашута-убиец е мъртва!

Дъщерята на Весо Дебелия - Стефани Стоименова, е починала от рак миналата година

Собственичката атракциона убиец в Несебър Стефани Симеонова е починала преди малко повече от година от рак. На входа на офиса на компанията в Слънчев бряг стоят некролозите на нея и на баща, твърдят местни жители.

Коя е Стефани Симеонова?

Стефани Симеонова (по баща Стоименова) е дъщеря на Веселин Стоименов, известен като Дебелия, който беше застрелян преди осем години в столичния комплекс „Макси“. Стоименов е бил свързан с бизнес интересите на покойния Георги Илиев, един от основните фигури в групировката ВИС-2. След смъртта на Илиев, Стоименов е смятан за един от неговите наследници в бизнеса.

Справка в Търговския регистър показва, че Стефани е участвала в редица фирми, сред които „Ванда Флауърс“, „Венис Марина“, „ВЕНИС“, „Скеч Коуъркинг“, „Розета турс“ и „ССВ Груп“.

Стефани получава фирмата от майка си – Стефка Иванова Стоименова 9на снимката с Ивелин Михайлов от „Величие“). Към момента на инцидента, управител на фирмата „Венис Марина“ е Иван Лещарски.