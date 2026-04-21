21.04.2026 | 15:16

Сричащ кметски син измести премиер

GenZ икона застраши остриета на ПП-ДБ

И нтересни размествания се случиха заради преференциите на избирателите на изборите в неделя. По традиция най-много и в най-ключови райони и позиции са разместванията в листите на ПП-ДБ, които открито окуражават борбата между кандидатите си.

Шок

Най-шокиращите рокади обаче за пореден път се случват при ГЕРБ, като там двама водачи на листи биват изместени от по-задни кандидати. Това е особено труден подвиг на фона на това, че по закон у нас всички бюлетини без преференция се броят автоматично като преференция за водача на листата. Въпреки това синът на кмета на община Симитли Апостол Апостолов, Стефан, за втори път измества водача на листата, бившия премиер Росен Желязков. Младият, но вече навъртял няколко мандата като депутат, кметски син отново събра преференциите на жителите на малката община, като натрупа достатъчно, за да скочи от последното място в листата на първо.

Апостолов стана известен у нас снлед като се разбра, че не може да чете и сричаше няколко пъти от парламентарната трибуна.

Преференциите му са 6860 и така надминават тези за Желязков (2462) дори и когато към тези на бившия министър-председател се добавят и 4178 бюлетина без преференция. Така с 220 преференции повече Апостолов ще стане депутат. Въпреки загубата мястото на Желязков в парламента е сигурно, тъй като ГЕРБ ще има минимум двама депутати от Благоевград. В листите на ГЕРБ изместен водач има и в Разград. Там вторият, Гюнай Хюсмен, успява да изпревари бившия образователен министър Красимир Вълчев, чието място обаче не е застрашено, тъй като е дублиран като водач и в Стара Загора.

Рокади

Размествания на по-задни места при ГЕРБ има и във Варна, където Мария Димитрова става втора и измества Евгени Дянков и Мирослав Боршош. В Перник Христина Георгиева от последното осмо място става втора, като измества Драгостин Пейчев. В Плевен Николай Николов измества Мартин Мачев от второто място. Същото се случва и в София-област, където Валентин Милушев от девето отива на второ място, от което измества Марин Маринов. Бившият депутат Маноил Манев пък е застрашен, след като бе изместен от второто място от Илиана Жекова в Стара Загора.

Очаквано

При ПП-ДБ има няколко ключови, но и очаквани пренареждания. В столичния 23-ти район Божидар Божанов с 13 528 преференции и Елисавета Белобрадова с 9864 изместват втория и третия в листата – ген. Атанас Атанасов и Венко Сабрутев. Двамата обаче ще станат депутати дори и от по-задни позиции. В 25-и район известният лекар д-р Александър Симидчиев от третото място успява да измести заемащата второто място Катя Панева.

В 24-ти район пък младата звездата на ПП.ДБ от поколението Z и нашумяла около протестите в края на миналата година Анна Бодакова раздруса листата и измести остриета в коалицията. Тя събра 6837 преференции, повече от самия водач на листата Ивайло Мирчев, който обаче е защитен като водач на листа. Изместени назад обаче са лидерът на гражданското движение „Правосъдие за всеки“ Велислав Величков, Васил Пандов от ПП, както и икономическият гуру на ДБ Мартин Димитров. Последният обаче избутва назад Величков, като в следващите дни ще се разбере кой ще бъде депутат. В листите на ПП-ДБ пренареждане има и в Бургас, където Божидар Божанов измества втория Димитър Найденов. Традиционно във Варна Стела Николова от третото място с 4500 преференции измества втория Калоян Иванов. Интересен е развоят и в Пловдив-град, където осмият Чило Попов измества втория Манол Пейков. Куриозът е, че Попов е съратник и близък приятел на пловдивския издател. В Русе общинският съветник Деян Герасимов от третото място измества свой колега, Рена Стефанова, от второто.

Победители

Няколко размествания на по-задни места има и при победителите от „Прогресивна България“. В Благоевград предприемачът Рашко Динков измества журналиста Стоян Тричков от второто място. В Кюстендил Ивайло Петров измества Ани Кръстева от втора позиция. В Ловеч третата Даниела Георгиева измества втория Пламен Абровски. В Плевен пък Борислав Георгиев, кандидат от ВМРО, които подкрепят ПБ, от 15-о място измества втория – адв. Иван Вачев.