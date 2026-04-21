21.04.2026 | 19:40

Президентът Йотова за Кандев: Бих му дала шанс да довърши започнатото

Това ще реши новият вътрешен министър и новото правителство, уточни тя

Илияна Йотова и Андрей Гюров

Президентът Илияна Йотова смята, че Георги Кандев трябва да остане главен секретар на МВР. Кандев бързо набра популярност през последните седмици с медийните си изяви и с действията на МВР под негово ръководство срещу купения вот, които, изглежда, дадоха сериозен резултат на преминалите избори.

В отговор на репортерски въпрос дали си е свършил добре работата и трябва ли да запази поста си – с уточнението, че това става с предложение на Министерския съвет до президента – Йотова каза: „Давам много висока оценка на сегашния главен секретар, макар и да е временно изпълняващ, но, разбира се, това ще реши новият вътрешен министър и новото правителство. Ако питате мен, аз лично бих му дала шанс да довърши това, което е започнал.“

Йотова заяви, че е „твърде възможно“ да свика новото 52-ро Народно събрание в сряда или четвъртък другата седмица. Тя бе гост на тържественото събрание на Съюза на юристите в България, с което се отбелязват Денят на Конституцията и професионалният празник на юриста.

„Прогресивна България“ (ПБ) на Румен Радев спечели изборите в неделя, като получи самостоятелно мнозинство от 131 депутати. Един от новите народни представители от ПБ ще е бившият служебен вътрешен министър Иван Демерджиев. Той обаче е спряган и за редовен МВР-министър в следващия кабинет.

А Демерджиев вчера също се изказа ласкаво за Георги Кандев.

Илияна Йотова днес заяви, че чака решението на Централната избирателна комисия за избраните депутати. Надявам се най-късно до събота да имаме и поименния списък на новите народни представители, което означава в кратки в срокове обнародването му в „Държавен вестник“ – във вторник, обясни Йотова. Имаме всички основания да свикаме Народното събрание. Готова съм да отложа своето посещение в Дубровник, Хърватия, ако те са готови, каза още президентът, след което заключи, че е твърде възможно новият парламент да започне работа в сряда или четвъртък другата седмица.