Стачка за пари в Нова телевизия

Кореспондентите на Nova в цялата страна спряха работа в знак на протест с искане за по-добро заплащане, съобщава сайтът “За истината“, като се позовава на свои източници в медията.

Според „За истината“ напрежението сред кореспондентите по места тлее от месеци. Kолегите им от bTV също потърсили увеличение и в края на миналата година се споразумели тихомълком с ръководството на телевизията.

Заради “унизително ниското заплащане” всички кореспонденти настояват от дълго време за индексиране на хонорари, които не са пипани повече от десет години.

На този фон в БНТ вече са коригирали хонорарите на външни журналисти – кореспонденти. Те, сравнени с тези в Nova и bTV, са двойни, коментирали пред „За истината“ журналистите на Nova в страната, които потвърдили, че в момента не отразяват събития за медията.

Справка на сайта на телевизията сочи, че кореспондентите са 18.

Сами можете да видите на сайта на Нова ТВ, че днес репортажът от хорото в Калофер е записан от софийския екип, а снимките са взети от БТА.