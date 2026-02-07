07.02.2026 | 11:32

Станка Златева отряза водещите ни борци

Така се очертава Семен Новиков и Кирил Милов да пропуснат и тази година

Семен Новиков

Станка Златева отряза водещите ни борци в класическия стил да се подготвят отделно или с личните си треньори.

Така се очертава Семен Новиков и Кирил Милов да пропуснат и тази година. Те настояват личните им наставници Сослан и Казбек Фарниеви да присъстват на тренировките им в националния отбор – искане, което ръководството на федерацията отказа. Поради тази причина селекционерът Стоян Добрев подаде оставка, която бе приета. Добрев бе съгласен желанието на олимпийския шампион Новиков и на двукратния европървенец Милов да се изпълни, за да може България да печели медали.

Оглавяваната от Златева централа настоява да се разчита само на българи. В същото време в свободната борба има шестима натурализирани руснаци. Петима от тях станаха държавни шампиони през януари в Сливен, а олимпийският първенец от Париж 2024 Могамед Рамазанов е контузен и не участва.

До назначаването на нов селекционер на „класиците“ националите ще бъдат водени от досегашните помощници на Добрев – Юлиян Георгиев, Илиян Георгиев, Бисер Георгиев и Стефан Тошев.

„Ръководството на федерацията заявява, че националният отбор ще бъде подготвян само от български треньори, в съответствие с програмата, приета на Общото събрание през май 2025 г.“, съобщиха от централата. Миналата пролет Златева замени Христо Маринов, който е човек на Гриша Ганчев. А Новиков и Милов всъщност са от ЦСКА на ловешкия бизнесмен.