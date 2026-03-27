Стилиян Петров с ироничен коментар след 10:2

Бившият капитан на България, Селтик и Астън Вила – Стилиян Петров, коментира историческия мач със Соломонови острови.
За първи път тази страна игра с европейски тим.
Резултатът пък е един от най-солидните като цифрово изражение в родната футболна история 10:2. Едва ли обаче има и един футболен човек, който би го описал като нещо, което трябва да ни служи за гордост.
„Браво, Българи юнаци.
Вижда се напредък в играта на момчетата. Тази сутрин отборът показа, че има светлина в тунела. Играта беше на ниво, добре бяхме разузнали противника и успяхме да неутрализираме бързите и неприятни нападатели на съперника!
Успех на финала!“, написа Петров, явно с чувство на ирония.
Той бе от щаба на Димитър Бербатов в битката за власт в БФС, когато президент стана конкурента им Георги Иванов – Гонзо.
