27.03.2026 | 19:44

Стилиян Петров с ироничен коментар след 10:2

Май не е очарован от идеята да мерим сили със Соломонови острови

Бившият капитан на България, Селтик и Астън Вила – Стилиян Петров, коментира историческия мач със Соломонови острови.

За първи път тази страна игра с европейски тим.

Резултатът пък е един от най-солидните като цифрово изражение в родната футболна история 10:2. Едва ли обаче има и един футболен човек, който би го описал като нещо, което трябва да ни служи за гордост.

„Браво, Българи юнаци.

Вижда се напредък в играта на момчетата. Тази сутрин отборът показа, че има светлина в тунела. Играта беше на ниво, добре бяхме разузнали противника и успяхме да неутрализираме бързите и неприятни нападатели на съперника!

Успех на финала!“, написа Петров, явно с чувство на ирония.

Той бе от щаба на Димитър Бербатов в битката за власт в БФС, когато президент стана конкурента им Георги Иванов – Гонзо.