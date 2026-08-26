26.08.2026 | 21:14

Търговската война с Канада удря и тоалетната хартия: Цените в САЩ удариха тавана

Канада отвръща на митата на Тръмп с тарифи до 50% върху близо 900 американски продукта от 8 септември

Търговската война между САЩ и Канада стигна до тоалетната хартия и кърпичките, чиито цени на американския пазар са изложени на риск от ново поскъпване. Причината е новата ескалация между двете съседни държави и силната зависимост на хартиената индустрия от трансграничните доставки.

Канада въвежда ответни мита между 25% и 50% върху близо 900 вида стоки от Съединените щати, които трябва да влязат в сила на 8 септември. В официалния списък на правителството на Канада попадат множество хартиени продукти. Тоалетната хартия и кърпичките са сред стоките с 25% мито, а върху част от суровините и хартиените изделия ставката достига 50%.

Решението е отговор на новите американски ограничения върху канадския внос. САЩ наложиха 50% мита върху определени канадски стоки за приблизително 20 млрд. долара, а търговският конфликт рязко се изостри след провала на последния кръг от преговори.

Ударът по хартиения сектор има значение и за американските домакинства. Значителна част от тоалетната хартия се произвежда в САЩ, но производителите разчитат и на доставки от Канада. Само през 2024 г. американският внос на тоалетна хартия от северната съседка е бил за 328 млн. долара.

Канада остава най-големият доставчик на този продукт за американския пазар. Допълнителните тарифи и усложняването на търговията между двете държави поставят под натиск разходите по веригата на производство и доставки.

Новият канадски пакет е насочен към широк кръг американски стоки, като ставките се различават според конкретния продукт. Част от хартиените суровини попадат сред категориите с най-високи тарифи.

Така поредният етап от търговския спор между Вашингтон и Отава вече засяга и продукти от ежедневна необходимост. Ако по-високите разходи по доставките бъдат прехвърлени към крайните клиенти, американските потребители ще усетят конфликта и при покупката на тоалетна хартия и хартиени кърпички.