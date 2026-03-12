12.03.2026 | 10:32

Терзиев отговори на Пеевски: Нормално е на Дидо Фалита навсякъде да му се привиждат схеми

"Алчна кокошка, просо сънува", иронизира столичният кмет

Как можело Столична Община да поиска имоти за детски градини, парк и култура? Това искаме за София, вместо пустеещи и рушащи се сгради, заяви столичният кмет Васил Терзиев, като коментира изказването на лидера на ДПС – Ново начало Делян Пеевски предложението Столична община да придобие държавни имоти.

ДПС-Ново начало ще внесе предложение в Народното събрание за налагането на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство. Кметът има неутолим апетит за имотни схеми!, заяви по-рано днес Пеевски.

„Нормално е на Дидо Фалита, който цял живот се занимава със схеми, навсякъде да му се привиждат схеми, защото той друго не знае. Сигурно драмата му е, че няма да може да направи Магазини за хората във въпросните имоти.“

Кметът на София посочи, че на днешното заседание на Столичния общински съвет ще бъдат разгледани негови доклади и сходни предложения на общински съветници, включително свързани с придобиването на имоти за обществени нужди.

„С интерес ще наблюдавам кои общински съветници ще гласуват днес “ЗА” това София да има шанс да вземе тези имоти за детски градини, парк и култура. Това е важното за София, а не изказванията на хора, които нямат нищо общо с управлението на града.“, каза още Васил Терзиев.