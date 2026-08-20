20.08.2026 | 11:18

Терзиев отвори фронт и със Сакскобургготски

Паркът на двореца „Врана“ загива

Паркът на двореца „Врана“ загива! За това алармира в официално изявление фондът „Цар Борис и Царица Йоанна“. Настоятелството е предоставило на 4 август тази година на кмета на София Васил Терзиев становище и конкретни предложения за незабавно опазване, възстановяване и устойчиво управление на парка, като документът е бил връчен лично в сградата на Столична община. Два дни по-късно е последвала втора среща, на която сложната ситуация е била подробно обяснена на Васил Терзиев и директора на общинско предприятие „Паркове и градски градини“.

Тогава лично кметът и екипът му обещават двете страни да се срещат през две седмици, за да се обсъжда всеки възникнал проблем. Въпреки дадената дума в продължение на 14 дни нито един служител на общината не посещава „Врана“. Не се предприемат и никакви действия. Не е представен план за действие, не са обявени и конкретни мерки със срокове и отговорни лица.

„От общинското предприятие „Паркове и градски градини“ ни обясниха, че нямат достатъчно човешки потенциал и ако пратят хората си във „Врана“, не могат да работят в останалата част на столицата. Извинявайте, но това е пълен абсурд! – каза за „Филтър“ директорът на фонд „Цар Борис и Царица Йоанна“ доц. д-р Ивайло Шалафов. – Как допреди две години в парка работеха 14 градинари, а сега няма. 600 дървета спешно трябва да бъдат премахнати. Едно дърво падна до спирката на метри от автобуса. Кой щеше да носи отговорност, ако се беше случило нещо лошо?! Всяко трето дърво е изсъхнало! Гробът на цар Борис Трети е обрасъл с метър и половина трева, а езерото е най-тъжната гледка от целия парк. Колко още да чакаме общината да предприеме мерки?!“

Известно е, че на територията на парка в края на юли избухна пожар. За жалост обаче, пожарните хидранти не функционират, а охраната само на входовете на двореца се оказва недостатъчна на толкова голяма територия.

Фондът „Цар Борис и Царица Йоанна“ настоява Столична община незабавно да извърши цялостен оглед и обследване на парка, да започнат редовни дейности по поддържането му, включително косене, подкастряне и отстраняване на опасни клони и дървета. Освен това да възстанови работоспособността на всички пожарни хидранти и противопожарни съоръжения, да възстанови постоянната физическа охрана от поне шестима служители, включително и вътрешно патрулиране, да възложи независима експертна оценка на щетите и да се направи програма за опазване на биоразнообразието, както и да се възстанови специализираното звено „Парк-музей Врана“, съществувало в общината до 2013 година със собствен екип от специалисти.

От фонда припомнят на кмета Терзиев, че не им трябват обещания, а незабавно спасяване на безценното наследство, защото утре може да е късно.