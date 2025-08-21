21.08.2025 | 13:33

ТЕЦ “Бобов дол“ с изпреварващи технологичени решения след среща с американски експерти

Представиха и нов, още по - екологични батерии с които може да бъде изградено стопанство в близост до ФЕЦ Бобов дол

Ивелин Димитров, заместник изпълнителен директор на ТЕЦ „Бобов дол“, се срещна с Аса Хътчинсън, адвокат и губернатор на Арканзас (2015-2023г.) и с Дъглас Мичъл, вицепрезидент на „Curtis Stout“ и собственик на EMTEL.

Целта на срещата е американските експерти да предложат на предприятието енергийно ефективни и екологични решения в процеса на екологична трансформация на ТЕЦ „Бобов дол“, съобщиха от компанията.

На разговорите бяха обсъдени газови когенериращи мощности, които могат да спомогнат по – бързата замяна на въглища с природен газ. Експертите представиха и нов, още по – екологични батерии с които може да бъде изградено стопанство в близост до ФЕЦ Бобов дол. Новото поколение батерии се рециклират 100%, а конструкцията им позволява нареждане една върху друга, което означава и поне 2 пъти по – малко необходима площ.

Според Ивелин Димитров „Тази среща е привилегия за нас. Това са експерти, които предлагат изпреварващи технологични решения. Ние, в ТЕЦ Бобов дол ще бъдем щастливи да разчитаме на техния опит и експертиза и да изградим онази визия за бъдещето на централата, която ще доведе до устойчиво развитие десетилетия напред.“

Emtel Energy увеличава ефективността на възобновяемата енергия, за да осигури безопасна, чиста енергия за устойчиво бъдеще. Американската компания предлага системи за съхранение на енергия (ELDES). Технологията им е тествана в реални условия и е единственото нелитиево съхранение на енергия, което може да отговори адекватно на глобалните енергийни нужди.

Компанията „Curtis Stout“ има над 75-годишен опит в електротехническата индустрия като анализира, планира и оптимизира енергийните нуждите на предприятията.