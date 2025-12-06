06.12.2025 | 14:03

Ти си държавен служител!

И животът не е справедлив към теб, знаем

1. Попълваш важни документи (По цял ден. Например судоку и кръстословици)

2. Нервираш се (Ако ти се наложи наистина да свършиш нещо. Слава Богу, такива ситуации са изключителна рядкост)

3. Не си информация (и е добре всеки гражданин да свикне с тая мисъл)

4. Обядваш по два пъти (Разполагаш с учтиви бележки „Обедна почивка“ или „Ще се върна след 15 мин“)

5. Работиш до 17 ч (Затова от 16 нататък спираш да поемаш работа. Така и така няма да остане време)

6. Разпечатваш (Всеки документ в два екземпляра, едностранно. На компютрите не може да се вярва)

7. Нямаш амбиции (Но имаш връзки)

8. Почиваш в станция (Ако си успял да се запишеш навреме)

9. Набираш от служебния (Не че толкова ще спестиш, въпросът е принципен)

10. Нямаш пари (И мразиш всеки, който има)

11. Обичаш да те черпят (Даже го изискваш)

12. Ходиш по банкети (Любимият ти е за осми март)

13. Пазаруваш (Със служебната кола в работно време. И без това имаме огромен излишък в държавния бюджет. Ако нямаш служебна кола, ползваш това за извинение да си тръгнеш половин час по-рано)

14. Знаеш кой краде (Включително как и с кои. Но си траеш и вътрешно се ядосваш, че не ти стиска и на теб)

15.Поръчваш по повече (кламери, химикалки, залепващи се листчета, топове хартия)

16. Услужваш (Непрекъснато уреждаш да издадат на твой „много близък“ нещо, „ама много спешно“)

17. Преди избори се вбесяваш (Че ще трябва да свикваш с нови)

18. Имаш власт (Която ползваш за щяло и нещяло, но най-често пред служителите на КАТ и домоуправителя)

19. Изумяваш се на хората (Как не се досещат, че формуляр 3 се взема от пета стая и чак след като се завери в осма, трябва да дойде при теб за подпис)