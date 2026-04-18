18.04.2026 | 18:30

Тита избяга в Нова тв

„Не мога да им хвана края на фалшивите новини – един ден съм 75 кг, друг ден съм анорексичка"

Неочаквана рокада! Тита избяга в Нова тв, след като дни наред се изявява като коментатор на „Ергенът“ при Мартин Елвиса в предаването „Преди обед“ на конкурентната Би Ти Ви.

Това се случи в предаването „Събуди се“, където говори за предстоящия парламентарен вот в неделя като представител на младото поколение Джен Зи.

„Това е бизнес в крайна сметка, гледам го от тази гледна точка. Тези концерти се случват в определени градове, а това, че отзад има логото на определена партия няма никакво значение. Това не означава, че сме приятели“.

Така Тита защити изпълнителите за многобройните им участия в предизборни концерти в села и градове в цялата страна. Пред водещата Марина Цекова изпълнителката на „Антилопа“ призова да не бъдат съдени толкова остро тези изпълнители.

„Не мога да им хвана края на фалшивите новини – един ден съм 75 кг, друг ден съм анорексичка“, смее се певицата.