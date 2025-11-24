24.11.2025 | 14:23

Трагедията в Поповица: Убитият внук бил наркоман и комарджия, заложил къщата на дядо си

В петък пристигнал частен съдебен изпълнител и военният не издържал

23-годишният внук на военния, който се самоуби, се е дрогирал и играел хазарт. В петък пристигнал частен съдебен изпълнител в пловдивското село Поповица, за да уведоми 82-годишния бивш военен, че внукът му е заложил къщата и върху нея е наложена възбрана.

Имотът бил преписан на 23-годишния Петко. След като научил, дядото решил да приключи с въпроса. Грабнал пушката и се качил на втория етаж, където внукът за пореден път слушал силна музика, пиел и се дрогирал. Последвал скандал и дядото натиснал спусъка. След това застрелял съпругата си Светла, която била на легло, а накрая теглил куршума и на себе си. Труповете са открити в събота.

Хората споделят, че 23-годишният Петко вземал дрога дори от осъдения Петър Пеев за смъртта на баща му.

„Бащата на малкия Петко се спречква с негов приятел на събора, пита го защо продава наркотици на сина му. Онзи го бута, той пада, удря си главата и почива. Бай Петко всеки ден се разминаваше с убиеца на сина си. Тежко му беше и болно. Как го преживя, не знам“.

На 12 юни 2022 година бащата на Петко – Йордан Минков и синът му пили алкохол с приятели. Тръгнали да се прибират и в района на гарата засекли Пеев, който също бил в нетрезво състояние. Избухнал скандал, Йордан бил ударен, паднал на земята и два дни по-късно издъхнал.

След смъртта семейството се разпаднало. Бабата и дядото напуснали Поповица и отишли в Банско, където прекарали 3 години. През това време съпругата на покойния им син Мария ремонтирала къщата. Когато свекърът и свекървата се върнали, я прогонили с двете й деца – Петко и по-малката му сестра.